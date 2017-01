Xiaomi Mix Evo w bazie Geekbench

Firma Xiaomi pracuje nad swoim nowym telefonem Mix Evo, który będzie napędzany procesorem Qualcomm MSM8998. Jak się pewnie domyślacie jest to po prostu Snapdragon 835. Model ten właśnie trafił do nas Geekbench przez co mamy pewność, że jest w najbliższych planach wydawniczych Xiaomi.



Baza danych Geekbench ujawniła nam także, że na jego pokładzie będzie 4 GB pamięci RAM i system operacyjny Android Marshmallow w wersji 6.0.1. Niestety więcej szczegółów nie znamy, ale wiele wskazuje, że może to być bezramkowy wariant Mi Mix. Po modelu procesora możemy mieć pewność, że będzie to smartfon z najwyższej półki wydajnościowej.



Teraz wystarczy poczekać na kolejne przecieki na jego temat, a tych powinno być coraz więcej, bowiem smartfon ten jest już bardzo blisko oficjalnej prezentacji.