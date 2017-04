Xiaomi Mi Max 2 - nowe zdjęcia i specyfikacja

Jutro powinna mieć miejsce oficjalna zapowiedź najnowszego flagowca Xiaomi. Model Mi 6 nie będzie jednak jedynym urządzeniem przygotowanym przez tego producenta, bowiem ma on ujawnić także phablet Mi Max 2. Sprzęt ten trafił niedawno do bazy jednego z benchmarków, a do sieci wypłynęły jego zdjęcia.



Na zdjęciach możemy podziwiać tylko tył urządzenia, które znalazło się w przeźroczystym etui. Dodatkowo pokazano jego krawędzie, co w sumie i tak daje nam sporo informacji o sprzęcie. Spodziewamy się, że Xiaomi zastosuje tutaj 6,4 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, procesor Snapdragon 626, 4 GB pamięci RAM, 128 GB na dane, aparat cyfrowy 12 MPix z tyłu, kamerkę 5 MPix na froncie, port USB typu C i obudowę wykonaną z metalu.



Xiaomi Mi Max 2 powinien należeć do średniej półki wydajnościowej. Jego rozmiary zbliżone są bardzo do tabletu, niż smartfona. Powinien być on sprzedawany w przystępnej cenie, co jest jednym z wyróżników marki Xiaomi.