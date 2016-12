Xiaomi Mi 6 - kolejny flagowiec już w lutym

Do sieci w ostatnich dniach trafiały liczne informacje na temat premiery smartfona Xiaomi Mi 6. Model ten podobno ma zostać ujawniony w lutym, chociaż mówi się także o kwietniu. Prosto z Chin dotarły do nas informacje, że Xiaomi planuje na 6 lutego specjalną konferencję, a sprzedaż Mi 6 wystartuje od marca.



Do tej pory obawiano się, że Samsung nie zdąży wyprodukować na czas odpowiedniej liczby procesorów Snapdragon 835 marki Qualcomm, które są potrzebne właśnie do napędzania Xiaomi Mi 6. Okazuje się jednak, że nie ma aż takich problemów z produkcja w 10 nm i Xiaomi niebawem otrzyma pierwsze procesory. Możliwe jednak, że na początku dostępność najnowszego telefonu Chińczyków będzie mocno ograniczona.



Oczywiście model ten będzie wyposażony w najwydajniejsze komponenty, otrzyma nowoczesny design i zakrzywiony wyświetlacz jak w modelu Mi Note 2.