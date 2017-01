Xiaomi Mi 5C - pierwszy smartfon z procesorem Pinecone

Firma Xiaomi poszerzy swoją ofertę o nowy model smartfona o symbolu Mi 5C. Urządzenie to będzie wyróżniało się na tle konkurencji zastosowanym procesorem. Ma to być układ ośmiordzeniowy Snapdragon 625 z Adreno 506 lub SoC Pine. Ten drugi to pierwszy SoC Xiaomi dla urządzeń mobilnych.



Niestety o nowym układzie wiemy tylko tyle że będzie posiadał osiem rdzeni, zegar o taktowaniu 2,2 GHz i IGP Mali-T860 MP4. Poza tym ma być produkowany w 14 nm procesie litograficznym. Mi 5C będzie wyposażony także w wyświetlacz o przekątnej 5.5-cala i rozdzielczości 1080p, przykryty szkłem ochronnym 2.5D, 3 GB pamięci RAM, do 64 GB pamięci na pliki, dwa sloty na karty SIM, dwa aparaty cyfrowe o rozdzielczości 8 MPix i 12 MPix, czytnik linii papilarnych, IRDA, USB typu C oraz moduły 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 i GPS. Telefon będzie pracować pod kontrolą Androida 6.0 z nakładką MIUI 8.



Niestety cena Xiaomi Mi 5C nie jest jeszcze znana.