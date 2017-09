Xenon 400: nowa mysz gamingowa od Genesis

Genesis konsekwentnie poszerza ofertę swoich produktów, chcąc dać graczom jak największy wybór. Efektem tych działań jest premiera nowej myszy gamingowej - Xenon 400.

Najważniejszą cechą gryzonia Genesis jest optyczny sensor PMW3320, pozwalający na ustawienie maksymalnej rozdzielczości na poziomie od 400 do 5200 DPI. Czułość Xenon 400 można zmieniać poprzez oprogramowanie, ale również przy pomocy przycisków. Te umożliwiają szybki wybór DPI na jedną z sześciu wartości. Ustawić można także szybkość raportowania: od 1235 do 1000 Hz.

Pod przyciskami Xenon 400 znajdują się przełączniki Omron, mające gwarantować żywotność do 10 mln kliknięć. Za wytrzymałością ma iść także wygoda w użytkowaniu. Mysz ma być lekka, a jej kształt umożliwiać pewnych chwyt.

We wspomnianym już oprogramowaniu do Xenon 400 zawarty jest m.in. edytor profili i makr. Do tego dochodzi osiem programowalnych przycisków. Gryzoń posiada też regulowane tryby podświetlenia, dzięki którym gracz szybko rozpozna, z jakiego profilu aktualnie korzysta.

Mysz Xenon 400 będzie dostępna w sprzedaży w ostatnim tygodniu września, a jej cena ma wynosić około 99 zł.

Dane techniczne:

- Sensor optyczny: PMW3320

- Maksymalna wartość DPI: 5200

- Ilość programowalnych przycisków: 8

- Przełączniki: Omron

- Polling rate: 1000 Hz

- Maksymalna akceleracja: 20 G

- Maksymalna szybkość śledzenia: 80 ips

- Długość kabla: 2 m

- Waga: 93 g

- Wymiary: 125 x 71 x 39 mm

- Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10