Xbox One S w formie notebooka

Modder Ben Heck pokazał jak z Xboxa One S zrobić laptopa. Proces ten zajął mu dużo czasu, a zakup nowego laptopa zapewne byłyby bardziej opłacalny, ale tego typu projekt "zrób to sam" okazał się bardzo ciekawy i satysfakcja zapewne z jego ukończenia jest nieoceniona.



Do sieci trafiło wideo, gdzie pokazane jest jak Ben tego dokonał. Zastosował on większość podzespołów z samej konsoli jak np. płytę główną, dysk czy napęd optyczny. Nie obyło się jednak bez bardziej zaawansowanych czynności jak np. technologii cięcia CNC i pomocy wielu specjalistów. Dodał on także kilka nowych komponentów jak np. zasilacz, moduł WiFi, wentylator czy części drukowane drukarką 3D.



Filmik jest warty obejrzenia, nawet jeżeli nie planujecie robić czegoś podobnego w przyszłości.