Wzmacniacz sygnału WiFi i inteligentne gniazdko w jednym – TP-Link RE270K

RE270K to niezawodne urządzenie do rozszerzania zasięgu WiFi. Jego zewnętrzne anteny zapewniają szybkie i stabilne połączenie z siecią. Współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym, dostarczając sygnał nawet w trudno dostępne miejsca. Za pomocą RE270K można wzmocnić sieć i wyeliminować martwe strefy w domu czy biurze.

Niewielkie urządzenie RE270K to nie tylko wzmacniacz sygnału, ale także inteligentne gniazdko, dzięki któremu można zdalnie zarządzać siecią oraz podłączonymi do niego urządzeniami: oświetleniem, grzejnikami, wentylatorami czy wieloma innymi sprzętami obecnymi w każdym domu czy biurze. Obsługa RE270K jest niezwykle prosta za sprawą intuicyjnej aplikacji Kasa (dostępnej zarówno w iOS, jak i na Androidzie), która także pomoże określić najlepsze miejsca do zainstalowania wzmacniacza. Po sparowaniu z urządzeniem Amazon Alexa smart plug można także obsługiwać za pomocą poleceń głosowych.

Wzmacniacz RE270K pracuje w najnowszym standardzie WiFi 802.11ac z prędkością do 750Mb/s i posiada wydajny, gigabitowy port Ethernet, pozwalający podłączyć do sieci również urządzenia bez modułu WiFi, takie jak na przykład telewizor, czy konsola do gier.

RE270K to kolejne urządzenie Smart od TP-Link, którym można sterować za pomocą dedykowanej aplikacji Kasa. Do tej pory w portfolio firmy znajdowały się inteligentne żarówki LED oraz gniazdka.

Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.