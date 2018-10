Wyższy poziom AI: Huawei prezentuje Mate 20 i Mate 20 Pro

W londyńskim centrum konferencyjnym Excel odbyła się premiera smartfonów Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X i Porsche Design Huawei Mate 20 RS. Smartfony wyposażone są w procesor Kirin 980, pierwszy na świecie 7-nanometrowy mobilny chipset sztucznej inteligencji (AI). Rewolucyjny podwójny moduł NPU w procesorze, potrójny aparat Leica Triple Camera z ultraszerokokątnym obiektywem oraz superszybka ładowarka to najmocniejsze atuty nowych telefonów.

Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro dostępne będą w Polsce. Przedsprzedaż rozpocznie się 16 października o 16:00 i potrwa do 4 listopada lub do wyczerpania zapasów. Przy zakupie Mate 20 Pro klienci otrzymają bezprzewodową ładowarkę 15W i kartę pamięci NM 128 GB, a wybierając Mate 20 – opaskę ze słuchawką Huawei TalkBand B3 lite .

- Najnowsza seria Huawei Mate 20 to urządzenia bazujące na najbardziej innowacyjnych technologiach. Dzięki zastosowaniu podwójnego procesora odpowiedzialnego za sztuczną inteligencję, jakość korzystania ze smartfonów Huawei wchodzi na najwyższy poziom. Wierzymy, że użytkownicy pokochają je też za nowy aparat Leica Triple Camera z ultraszerokokątnym obiektywem i za bardzo pojemną baterię, którą można naładować aż do 70% w zaledwie 30 minut – powiedział Jefferson Zhang, dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska.

Najważniejsze cechy serii Mate 20:

• procesor Kirin 980 z Dual-NPU i funkcją AI;

• nowy, potrójny aparat Leica z szerokokątnym obiektywem i kamerą, która rejestruje krajobrazy ze wspaniałą, szeroką perspektywą i wyjątkową dbałością o detale;

• doskonałe fotografie makro – obiekty mogą znajdować się w odległości zaledwie 2,5 cm

od obiektywów;

• funkcja tworzenia filmów wspomagana przez AI, umożliwiająca nagrywanie ujęć nawiązujących do kinowych, z lepszym kadrowaniem i dbałością o głębię kolorów;

• wyjątkowo pojemna bateria zapewnia użytkownikom więcej niż jeden dzień intensywnego użytkowania;

• najlepsza w swojej klasie technologia szybkiego ładowania za pomocą kabla lub przez bezprzewodową stację ładującą ;

• funkcja bezprzewodowego ładowania drugiego urządzenia za pomocą smartfona .

Pierwszy na świecie mobilny procesor w technologii 7nm Sercem serii Huawei Mate 20 jest pierwszy na świecie procesor Kirin 980 AI 7 nm z 6,9 miliarda tranzystorów w matrycy o wielkości 1 cm2. Dzięki umieszczeniu o 1,6 razy większej liczby tranzystorów względem chipsetów 10 nm, nowy procesor od Huawei zapewnia aż o 20% lepszą wydajność i aż o 40% lepszą efektywność energetyczną.

Kirin 980 jest pierwszym chipsetem z rdzeniami opartymi na Cortex-A76, które są o 75% mocniejsze i o 58% bardziej wydajne w porównaniu z poprzednikiem. Chipset został zaprojektowany w oparciu o innowacyjną trójwarstwową architekturę składającą się z dwóch specjalnych rdzeni opartych na technologii Cortex-A76, dwóch dużych rdzeni opartych na technologii Cortex-A76 oraz czterech małych rdzeni Cortex-A55. Unikalna architektura zapewnia wyjątkową wydajność i efektywność energetyczną przy jednoczesnym wykonywaniu szerokiego wachlarza czynności.

Układ GPU Mali-G76 zapewnia o 46% większą moc przetwarzania grafiki i wzrost wydajności o 178%

w porównaniu do poprzedniej generacji. Rewolucyjne rozwiązanie regulacji częstotliwości procesora, wykorzystujące sztuczną inteligencję, jeszcze bardziej zwiększa wydajność układu GPU, zapewniając płynność działania gier mobilnych.

Seria Huawei Mate 20 oferuje bogaty zestaw funkcji AI, które wykorzystują nowe możliwości procesora graficznego Dual NPU. Użytkownicy za pomocą HiVision mogą zeskanować przedmiot, aby zapytać o niego sprzedawcę internetowego, lub polegać na nowej kompozycji AI w aplikacji Camera, aby nagrywać wspaniałe filmy.

Nowe możliwości nagrywania wideo

Seria Huawei Mate 20 ofertuje również szerokokątny obiektyw Leica. Nowy, potrójny aparat Leica wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji przy nagrywaniu wideo, umożliwiając użytkownikom tworzenie niemal filmowych arcydzieł.

Nowy obiektyw Leica Ultra Wide Angle ma ogniskową odpowiadającą obiektywowi 16 mm z pełną klatką, co nadaje zdjęciom efekt artystycznych zniekształceń, charakterystyczny dla obiektywów ultraszerokokątnych. Nowy aparat obsługuje również makrofotografię i pozwala uzyskać ostre obrazy obiektów umieszczonych w odległości zaledwie 2,5 cm od obiektywu. Dzięki funkcjom sztucznej inteligencji AI Composition, AI 4D Predictive Focus i AI HDR, telefony Huawei zapewniają wszystko, czego potrzebuje każdy miłośnik fotografii.

W serii Huawei Mate 20 dostępny jest także tryb AI Cinema. Dzięki niemu użytkownicy mogą zmieniać odcień, nasycenie i jasność swoich nagrań wideo. Tryb ten zawiera szereg ustawień wstępnych: Vintage, Fresh, Suspense i Background Blur. Funkcja AI Cinema obsługuje także selektywną zmianę nasycenia kolorów. Wykorzystując sztuczną inteligencję, Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro mogą wyodrębniać postaci i zmniejszać nasycenie barw wokół nich, aby znacząco wyróżnić je w kadrze. Funkcja AI Spotlight Reel znajduje nagrania ze wspólnym motywem i automatycznie generuje 10-sekundowe sekwencje, wykonane w całości z najlepszych ujęć. Seria Mate 20 obsługuje zdjęcia i wideo w panoramicznym, kinowym formacie 21:9. W porównaniu do formatu obrazu 16:9, obraz o proporcjach 21:9 ma znacznie szerszą, wyolbrzymioną perspektywę, którą można wykorzystać do tworzenia niezwykłych efektów artystycznych, jak w filmach kinowych.

Wiodąca technologia ładowania

Seria Huawei Mate 20 została zaprojektowana specjalnie dla użytkowników, którzy oczekują od smartfona najwyższej wydajności. Dlatego wszystkie smartfony Mate 20 zostały wyposażona w baterie o dużych pojemnościach, zapewniające działanie urządzenia przez cały dzień. Smartfon Huawei Mate 20 wyposażono w akumulator 4000 mAh, Huawei Mate 20 Pro – 4200 mAh, w modelu Mate 20 X znajduje się bateria o pojemności aż 5000 mAh .

Dla wyjątkowo szybkiego ładowania, adapter Huawei SuperCharge zapewnia moc do 40 W . Dzięki temu baterię w smartfonie z serii Huawei Mate 20, podłączonym do ładowarki SuperCharge, można naładować aż do 70% w zaledwie 30 minut.

Oprócz udoskonalonego ładowania przewodowego, smartfon Huawei Mate 20 Pro obsługuje bezprzewodowe ładowanie z mocą do 15 W , oparte na standardzie indukcyjnego ładowania Qi, poprzez rozwiązanie Huawei Wireless Quick Charge. 10-minutowa bezprzewodowa sesja ładowania z mocą 15 W doładowuje akumulator o 12%. Ładowanie przez 30 minut zapełni akumulator w 30%. Kolejną przełomową technologią jest funkcja bezprzewodowego ładowania dwustronnego, która umożliwia użytkownikom maksymalne wykorzystanie dużych akumulatorów, aby ładować ze smartfonów inne urządzenia z obsługą Qi , np. słuchawki bezprzewodowe lub drugi smartfon.

Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro uzyskały certyfikat bezpieczeństwa TÜV. Warto zaznaczyć, że standardy bezpieczeństwa TÜV Rheinland są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Smartfony zostały gruntownie przetestowane w zakresie szybkiego i bezpiecznego ładowania w niskich temperaturach, dzięki czemu użytkownicy mogą ładować swoje urządzenia z poczuciem pewności i spokoju.

Wspaniała symetria konstrukcji

Układ kamer „dwa na dwa” na tylnej ściance nadaje modelom Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro charakterystyczny wygląd. Ustawione na planie kwadratu, cztery wycięcia dla obiektywów i czujników

są otoczone polerowaną, metalową ramką, nadając urządzeniu awangardowy wygląd – jednocześnie odważny i wyrazisty.

Tył modelu Huawei Mate 20 jest pokryty specjalnie zaprojektowanym wzorem Hyper Optical. Teksturowana powierzchnia sprawia, że urządzenia wygodnie leżą w dłoni i są odporne na odciski palców – pozostają czyste nawet wtedy, gdy są intensywnie używane.

Dostępne w rozmiarach 6,53”, 6,39” i 7,2”, wyświetlacze w modelach Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro i Huawei Mate 20 X wiernie odwzorowują i wyświetlają kolory z wyjątkowym kontrastem i jasnością. Ekran Huawei Mate 20 X obsługuje standard HDR10.

Konstrukcja serii Huawei Mate 20 została niezwykle starannie zaprojektowana. Obudowa o aerodynamicznym kształcie jest zakrzywiona na wszystkich bokach. Zapewnia to wspaniały wygląd i przyjemność trzymania w dłoni.

Wygoda i bezpieczeństwo użytkowania

Huawei Mate 20 Pro obsługuje rozwiązanie 3D Face Unlock i jest wyposażony w ekranowy czytnik odcisków palców. Rozwiązanie 3D Face Unlock rozpoznaje twarz użytkownika w ciągu 600 ms,

a współczynnik fałszywych dopasowań jest niższy niż jeden na milion. Użytkownicy mogą również dokonywać płatności za pomocą funkcji 3D Face Unlock, przy użyciu szeregu sprawdzonych aplikacji innych firm. W dniu premiery rynkowej obsługiwane są Alipay, WeChat Pay i Huawei Pay.

Przełomowy system chłodzenia

Model Huawei Mate 20 X posiada unikalny, rewolucyjny system chłodzenia, wykorzystujący grafen

i komorę parową. Zapewnia przełomową, 70-krotną poprawę wydajności w porównaniu

do konwencjonalnych systemów chłodzenia. Nawet podczas długotrwałego korzystania z gier, smartfon Huawei Mate 20 X pozostaje chłodny w dotyku. Poprawiona wydajność chłodzenia wydłuża też żywotność baterii urządzenia.

Dostępność i ceny

Nowe smartfony Huawei Mate 20 i Mate 20 Pro będą dostępne w Polsce w przedsprzedaży

od 16 października od 16:00 do 4 listopada lub wyczerpania zapasów. Cena Mate 20 to 2999 zł,

a Mate 20 Pro – 4299 zł. Przy zakupie Mate 20 Pro klienci otrzymają bezprzewodową ładowarkę

15 W i kartę pamięci NM 128 GB, a wybierając Mate 20 – opaskę ze słuchawką Huawei TalkBand B3 lite .

Mate 20 i Mate 20 Pro dostępne będą w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i Twilight.