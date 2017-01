Wyświetlacz QHD+ 18:9 od LG Display

Firma LG Display zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego ekranu do smartfonów o rozdzielczości 2880 x 1440 pikseli. Będzie miał on rozmiar 5,7 cala i zaoferuje zagęszczenie pikseli na poziomie 564 ppi. Producent informuje o proporcjach 18:9, które mają dać nam lepsze doznania w trakcie oglądania wideo.



Dodatkowo ekran ten pozwoli na większą wielozadaniowość, która jest dostępna już w najnowszym Androidzie 7.0. LG zastosuje tutaj technologię in-TOUCH, która sprawia, że wyświetlacz jest ekstremalnie responsywny, a ekran cienki i lekki za sprawą braku Touch Cover Class. Panel bez szkła ochronnego ma zaledwie 1 mm grubości. W stosunku do LCD QHD jego górne ramki są mniejsze o 20%, a boczne o 10%. Poza tym poprawiono też widoczność, kiedy pada na ekran światło z zewnątrz. Pobiera ona także o 30% mniej energii.



Obecnie nie wiadomo w jakich urządzeniach znajdzie on zastosowanie. Możliwe, że trafi do flagowego produktu LG, czyli G6. Jego zapowiedź ma mieć miejsce na targach MWC w Barcelonie.