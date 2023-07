Wybór gier w kości w Wazamba

Jeśli chodzi o hazard online, automaty, blackjack i ruletka to pierwsze gry, które przychodzą na myśl większości ludzi.



Istnieje jednak inny zestaw gier, które mogą zapewnić równie dużo rozrywki, a są to gry w kości. Możesz zobaczyć, o co chodzi w tej kategorii w kasynie Wazamba: https://wazamba-kasyno.pl/.



Prawdą jest, że te gry nie są tak popularne wśród graczy, ale to nie czyni ich mniej ekscytującymi.



Dwie gry w kości, które gracze kochają najbardziej, to kości i Sic Bo.



Kości to jedna z najbardziej towarzyskich gier, w której wszyscy tłoczą się wokół stołu, przekrzykując się nawzajem.



Sic Bo jest nieco bardziej stonowane, ale nadal przyciąga wiele uwagi zarówno w kasynach online, jak i offline, zwłaszcza w całej Azji.



Jak grać w gry w kości



Większość gier stołowych, które można znaleźć w kasynie, opiera się na taliach kart, przy czym blackjack i poker to wyróżniające się opcje.



Gry w kości i Sic Bo oraz inne hazardowe gry w kości wykorzystują co najmniej dwie kości do ustalenia wyniku rundy licytacji.



Uczciwość gier opartych na kościach jest często przedmiotem rozmów graczy, więc wyjaśnijmy to najpierw.



Te gry kasynowe online oparte na kościach działają tak samo, jak gry karciane, ponieważ wynik rzutu kostką jest oparty na generatorze liczb losowych.



W zależności od gier kasynowych w kości, w które zdecydujesz się grać w Wazamba, będziesz mieć do dyspozycji różne opcje zakładów.



Sumy, powyżej/poniżej i sekwencje numerów to popularne opcje zakładów, a poniżej znajdują się dwie gry, które oferują tego typu zakłady.



Kości



Jedno spojrzenie na stół do gry w kości może wprowadzić ludzi w zakłopotanie, ale jeśli chcesz zacząć, musisz zrozumieć tylko jeden zakład.



Gdy nauczysz się, jak działa zakład Pass Line, możesz przejść na wyższy poziom i grać przy dowolnym stole do gry w kości w Wazamba.



W tym artykule nie poznasz wszystkich zasad gry w kości, ale jedną rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, jest to, że gra toczy się wokół liczby siedem.



Internetowa wersja Craps RNG symuluje wszystkie rzuty kośćmi i rundy obstawiania, ale w prawdziwym życiu nie trzeba być osobą, która rzuca kostką (strzelcem).



Możesz po prostu postawić zakłady na kości, które rzuca strzelec. Wynik tych dwóch kości określi, czy wygrasz, czy przegrasz swój zakład.



Kości to jedna z najpopularniejszych gier w kości na świecie, a piękno gry online polega na tym, że możesz cieszyć się różnymi formatami gier.



Możesz spróbować tradycyjnych kości lub cieszyć się wersją gry z krupierem na żywo, która jest równie zabawna.



Sic Bo



Jeśli chcesz poszerzyć swoje doświadczenie w grach w kości, musisz spróbować Sic Bo.



Jak już wspomniano, stół do gry w kości wygląda na dużo bardziej skomplikowany, niż jest w rzeczywistości, ale Sic Bo to gra, która wygląda na tak łatwą, jak się w nią gra.



Istnieją dwa aspekty gry, a są to plansza do obstawiania i trzy kości.



Kostki są często potrząsane w szklanej obudowie, aby utrzymać je razem, a to wszystko zwiększa emocje, gdy kości zderzają się ze sobą, zanim się zatrzymają.



Sic Bo oferuje szybkie rundy obstawiania, więc doskonale nadaje się dla graczy Wazamba, którzy preferują szybką rozgrywkę.



Co dziwne, wyrażenie „sic bo” w rzeczywistości oznacza „dwie kości”, ale możesz być pewien, że podczas gry są trzy kości.



Fakt, że masz trzy kości, zapewnia znacznie lepsze kursy i więcej opcji zakładów. Więc to dobra rzecz.



Tablica zakładów wyświetla wszystkie opcje. Obejmują one zakres od obstawiania sumy trzech kości do przewidywania dokładnej liczby każdej kości. Istnieje również wiele opcji pomiędzy.