Więcej miejsca pod choinką dzięki dyskom Seagate

Ile cennych dla nas danych - zdjęć ze spotkań świątecznych, przepisów na wigilijny stół czy kolęd, zmieści się na dysku o pojemności 1 TB? Okazuje się, że całkiem dużo, bo na przykład ok. 100 000 zdjęć, 2 500 000 dokumentów czy 20 000 000 memów.

Seagate w swoim portfolio posiada serię dysków Backup Plus - jedną z najpopularniejszych i najbardziej zaufanych wśród rzeszy użytkowników. To właśnie dzięki nim możliwe jest przechowywanie dosłownie setek tysięcy fotografii, piosenek czy filmów. Dostępne w wielu wersjach kolorystycznych i rozmiarach sprawdzą się przy każdym zadaniu. Wyposażone w port USB 3.0 umożliwiają natychmiastowe udostępnianie dowolnych treści niezależnie od tego, czy pracujemy na systemie Mac czy Windows.

Święta to zatem doskonały moment na to, aby pomyśleć o sposobie przechowywania naszych wspomnień, bez obaw o brakujące miejsce na niezliczonej ilości pen drive’ów. A co dokładnie zmieścimy na 1 TB dysku? Odpowiedź znajduje się w infografice poniżej.