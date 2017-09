Wideo sponsorowane: Nokia 8 - nowy smartfon z Androidem

Nowy flagowiec wreszcie na rynku. Nokia 8 pojawiła się w sprzedaży w Polsce. To właśnie ten model i kolejne mają zapewnić firmie wysoką pozycję wśród najważniejszych graczy na rynku. Obecnie marka HMD Global posiada prawa do telefonów marki Nokia. Wykupiła ona je od Microsoftu, co jak się okazuje było bardzo dobrym krokiem.



Nowy smartfon tego producenta pokazany został po raz pierwszy w Londynie w sierpniu 2017 roku. Teraz jest już w sklepach w Polsce i na całym świecie. Nokia 8 oparta jest na procesorze Qualcomm Snapdragon 835 i systemie Android Oreo. Mamy tutaj 5,3 calowy ekran dotykowy o rozdzielczosci 1440 x 2560 pikseli. Dla miłośników zdjęć przewidziano kamerkę 13 MPix z przodu z sesorem firmy Zeiss. Tylna obudowa wykonana jest z aluminium. Tam mamy także świetny aparat fotograficzny, który pozwala rejestrować wideo w jakości UltraHD. Nokia 8 wyposażona jest także w funkcję Dual-Sight, pozwalająca na równoczesne korzystanie z kamer z obu stron telefonu.



Smartfon korzysta z dźwięku przestrzennego Nokia OZO. Pod obudową mamy 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane. Jej cena wynosi obecnie 2599 zł. Sprzęt dostępny jest w czterech kolorach: polerowany niebieski, matowy niebieski, stalowy i polerowany miedziany. Obudowa ma 7,3 mm grubości, ale moduł fotograficzny wystaje lekko poza jej obrys.