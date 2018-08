Whiskey Lake-U - garść informacji

Intel przedstawił specyfikację nadchodzących procesorów z serii Whiskey Lake-U, przeznaczonych do notebooków i ultrabooków. W porównaniu do poprzedniej generacji Kaby Lake, nowe jednostki mają być nieco wydajniejsze i energooszczędne, a także zaoferują poprawiony algorytm trybu Turbo Boost, dzięki któremu częstotliwości pracy podczas obciążenia istotnie wzrasta – nawet do 4.60 GHz.

Zaprezentowano specyfikację trzech modeli. Najsłabszy w całym zestawieniu jest Core i3-8145U, który wyposażony został w dwa rdzenie i cztery wątki, jego bazowa częstotliwość pracy to 2.10 GHz, a w trybie turbo wzrasta do 3.90 GHz. Drugi z kolei, średnio wydajny Core i5-8265U posiada już cztery rdzenie i osiem wątków, taktowanie bazowe wynoszące (zaledwie) 1.60 GHz, ale w Turbo Boost przyspiesza do 4.10 GHz. Najmocniejszy Core i7-8565U oferuje, taką samą liczbę rdzeni i wątków, jak poprzednik, różnica między tymi modelami tkwi w częstotliwości pracy i ilości pamięci podręcznej (6 MB vs 8 MB).

Niestety, Intel nie poinformował, jak dokładnie wygląda taktowanie w trybie turbo – czy 4.60 GHz w Core i7-8565U jest dla wszystkich rdzeni, czy też tylko dla dwóch. Wiemy tylko tyle, że standardowe TDP wszystkich procesorów to 15 W, ale w trybie „high performance” wartość ta może wzrosnąć do 25 W. Pierwsze notebooki, wyposażone w nowe jednostki będą od HP (specyfikację Pavilon x360 znajdziecie poniżej), także ASUS potwierdził iż już niedługo zaimplementuje je w komputerach.

