Western Digital zaprezentowała najszybszą na świecie kartę UHS-I microSD

Aplikacje i treści dla urządzeń mobilnych stają się coraz bardziej wysublimowane i złożone, dlatego firma Western Digital oferuje użytkownikom coraz to nowe produkty, pozwalające im lepiej i sprawniej rejestrować, przechowywać i udostępniać materiały multimedialne, a także korzystać z nich na swoich urządzeniach. Podczas targów Mobile World Congress firma oficjalnie zaprezentowała najszybszą na świecie kartę pamięci flash UHS-I - 400GB1 SanDisk Extreme® UHS-I microSDXCTM.

Nowa karta 400GB SanDisk Extreme UHS-I microSD zaprojektowana została z myślą o użytkownikach, którzy chcą zapisywać i kopiować swoje treści szybciej niż kiedykolwiek. Nośnik oferuje szybkość na poziomie 160MB/s*, co oznacza, że jest o 50% szybszy niż obecna generacja kart microSD SanDisk Extreme UHS-I. Osiągnięcie tak zawrotnych prędkości możliwe było dzięki wykorzystaniu autorskiej technologii Western Digital. Co istotne, karta jest również zgodna ze standardem A2 specification co oznacza, że pozwala na błyskawiczne uruchamianie i ładowanie zapisanych na niej aplikacji.

“Konsumenci oczekują od nas coraz wygodniejszego i sprawniejszego korzystania z urządzeń mobilnych – a my, dzięki naszej technologii 3D NAND cały czas przesuwamy granicę innowacji, pozwalając klientom cieszyć się coraz lepszej jakości treściami i aplikacjami na ich urządzeniach. Nasze doświadczenie w segmencie pamięci flash i kart microSD pozwoliło nam na osiągnięcie niesamowitych wyników. Przełomowa karta microSD SanDisk jest dowodem potwierdzającym zaangażowanie firmy Western Digital na rzecz zapewnienia użytkownikom najbardziej zaawansowanych rozwiązań do przechowywania i zapisu danych” – wyjaśnia Jim Welsh, senior vice president i general manager, Client Solutions, Western Digital.

Firma prezentuje swoje nowości – najszybszą na świecie kartę microSD UHS-I oraz karty flash obsługujące PCIe, a także nowe dyski Western Digital PC SN720 oraz PC SN520 SSDs na Mobile World Congress. Stoisko firmy znaleźć można w Fira Gran Via Exhibition Center w Barcelonie, hala 3, stoisko nr 3K33.

Western Digital oferuje najszersze w branży portfolio produktów i rozwiązań pomagających użytkownikom w rejestrowaniu, zapisywaniu, odtwarzaniu oraz modyfikowaniu swoich prywatnych treści. Więcej informacji znaleźć można na stronach WD oraz SanDisk.