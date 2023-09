Western Digital prezentuje niezwykle wydajny dysk Mobile Gaming NVMe SSD

Należąca do Western Digital marka WD_BLACK wprowadza na rynek nowe, wysoko wydajne rozwiązanie M.2 2230, którego zadaniem jest zwiększenie pojemności popularnych, przenośnych konsol do gier. Nowym produktem, zbudowanym w oparciu o doświadczenie i technologie stworzone na potrzeby marki WD_BLACK, jest WD_BLACK SN770M NVMe SSD.

Z opublikowanego niedawno raportu firmy Gartner wynika, że do 2027 r. globalny rynek handheldów osiągnie 14,8 mln.* Jako że rynek mobilnych konsol cały czas rośnie, i pojawia się coraz więcej przeznaczonych na taki sprzęt gier AAA, pojawiło się zapotrzebowanie na nowe, innowacyjne rozwiązania storage, dzięki którym gracze będą mogli maksymalnie wykorzystać potencjał swoich konsol.

“Gry stają się coraz większe i łatwo może zdarzyć się, że wbudowana pamięć konsoli szybko zapełni się nowymi grami i aktualizacjami. Premierowy WD_BLACK SN770M NVMe SSD umożliwia zwiększenie przestrzeni dyskowej o nawet 2 TB i został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności, również w najbardziej wymagających grach” – powiedział Eric Spanneut, wiceprezes ds. Client SSD w Western Digital.

WD_BLACK SN770M NVMe SSD ma kompaktowy format nośnika M.2 2230, co pozwala użytkownikom przenośnych urządzeń do gier łatwo rozszerzyć ich pojemność i zabrać ze sobą całą swoją bibliotekę gier. Dysk dostępny jest w kilku wersjach o różnych pojemnościach, a to umożliwia wybranie wersji odpowiadającej indywidualnym potrzebom każdego gracza – do dyspozycji jest maksymalnie do 2 TB pojemności w sprawdzonej technologii Western Digital TLC 3D NAND. Nowy nośnik pozwala z powodzeniem zanurzyć się w świat gry dzięki obsłudze technologii PCIe Gen 4.0, Western Digital nCache 4.0 oraz Microsoft DirectStorage. To doskonały sposób na zwiększenie wydajności kompatybilnych urządzeń do gier, takich jak np. ASUS ROG Ally. Nowy dysk WD_BLACK zapewnia prędkości na poziomie 5 150 MB/s (dla modeli 1 TB oraz 2 TB), pozwalające na błyskawicznie instalowanie gier i wczytywanie poziomów.

“ROG Ally wynosi przenośne granie na nowy poziom. Gry AAA potrafią zajmować nawet po 150 GB przestrzeni dyskowej, więc dzięki WD_BLACK SN770M, SSD kompatybilnym z ROG Ally - możesz grać w jeszcze więcej ulubionych gier” – powiedział Shawn Yen, wiceprezes ds. gamingu w ASUS.

“Nasze procesory z serii Ryzen Z1 to przyszłość grania na urządzeniach typu handheld. Najnowszy WD_BLACK SN770M NVMe SSD jest kolejnym przykładem na to, jak AMD współpracuje z wiodącymi partnerami nad zredefiniowaniem mobilnego grania. Wspólnie rozwijamy ekosystem mobilnego grania, tworząc nową generację potężnych, przenośnych i dostępnych dla każdego urządzeń, które zapewniają niesamowite wrażenia niezależnie od tego, gdzie grasz” – powiedział Renato Fragale, Senior Director ds. Product Management w AMD.

WD_BLACK SN770M NVMe SSD dostępny jest w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB oraz 2 TB i jest objęty 5-letnią, ograniczoną gwarancją Western Digital. Wariant 500 GB jest dostępny w sklepie online Western Digital oraz innych sklepach w cenie 400 PLN; wersja 1 TB dostępna jest w cenie 580 zaś 2 TB – 1 100 PLN.