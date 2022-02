Western Digital inspiruje do ulepszania swoich komputerów gamingowych

Świat gier komputerowych staje się coraz bardziej immersyjny… i coraz bardziej wymagający dla naszych „pecetów” – nic więc dziwnego, że gracze szukają nowych sposobów zmodernizowania swoich komputerów i zapewnienia sobie odpowiednio wydajnej przestrzeni dyskowej na gry, aktualizacje i wszelkie dodatki DLC. Właśnie z myślą o takich zastosowaniach, Western Digital wprowadza do oferty najnowszy produkt z rodziny WD_BLACK™ - WD_BLACK™ SN770 NVMe™ SSD. Nowy dysk doskonale nadaje się do modernizowania komputerów PC, zapewniając wyższe szybkości zapisu danych (do 40%) oraz większą wydajność energetyczną (do 20%) w porównaniu z poprzednią generacją.

WD_BLACK SN770 NVMe SSD wyposażony jest w interfejs PCIe® Gen42, zapewniający niesamowitą szybkość odczytu danych na poziomie 5,150MB/s3 (modele 1TB oraz 2TB), co gwarantuje graczom fantastyczną responsywność, brak spowolnień związanych z wczytywaniem danych oraz idealnie płynny streaming. Nowy dysk jest doskonałym rozwiązaniem dla graczy, którzy planują migrację do PCIe® Gen4 – choć jednocześnie jest również wstecznie kompatybilny z Gen3. Urządzenie zaprojektowano z myślą o graniu na PC – nadaje się ono dla użytkowników, którzy chcą zmodernizować i zwiększyć wydajność swoich komputerów.

“Coraz więcej graczy planuje migrację do systemów PCIe Gen4 – dlatego wiemy, jak ważna jest dostępność do szerokiej gamy niezawodnych urządzeń, które pozwolą wynieść wydajność ich komputerów na nowy poziom. Premierowy WD_BLACK SN770 NVMe SSD sprawia, że rozwiązania Gen4 stają się bardziej dostępne i pozwalają graczom na cieszenie się jeszcze bardziej płynną i szybką rozgrywką” – mówi Norbert Koziar, Western Digital.

Kluczowe cechy nowego dysku:

• Niesamowita prędkość sekwencyjnego odczytu danych – do 5,150 MB/s3 (modele 1TB oraz 2TB) – zapewniająca błyskawiczne ładowanie zawartości gier.

• Idealnie płynny streaming i maksymalnie zredukowane opóźnienia – dzięki kompatybilności PCIe Gen4 z nowoczesnymi laptopami i płytami głównymi2

• Stabilna wydajność na maksymalnym poziomie – dzięki zaawansowanemu zarządzaniu temperaturą i zwiększonej o 20% (w porównaniu z poprzednią generacją wewnętrznych NVMe SSD1) wydajności energetycznej.

Nowy WD_BLACK SN770 NVMe SSD jest już dostępny w sklepie online Western Digital oraz również w ofercie wybranych partnerów handlowych, w cenie od 59 do 269 USD (MSRP USD). Urządzenie dostępne jest w wersjach o pojemności 250GB, 500GB, 1TB oraz 2TB4.