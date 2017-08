WD My Book Duo

Western Digital Corporation, lider segmentu urządzeń i technologii storage, zaprezentował dziś magazyn danych My Book® Duo, który dostarcza użytkownikom domowym oraz profesjonalistom zwiększoną przestrzeń dyskową do przechowywania skokowo rosnącej liczby cyfrowych danych, zapewniając wysoką wydajność.

Dzięki olbrzymiej pojemności i szybkiemu przesyłaniu plików, nowy desktopowy system RAID nadaje się do przechowywania zdjęć, filmów, dokumentów i muzyki, zapewniając jednocześnie użytkownikom pełną kontrolę nad danymi.

„Użytkownicy tworzą i przechowują dziś ogromne ilości plików – zarówno w pracy, jak i w domu. Potrzebują coraz pojemniejszych i wydajniejszych rozwiązań do wygodnego zarządzania i przechowywania danych w jednym miejscu. Widzimy to m.in. w nowych segmentach branży kreatywnej, np. przygotowującej nagrania wideo z pomocą dronów, a także wśród użytkowników domowych i profesjonalistów, którzy produkcją i edytują ogromne zbiory zdjęć i wideo w wysokich rozdzielczościach. Nigdy wcześniej nie było tak dużego zapotrzebowania na wysokopojemnościowe, łatwe w obsłudze rozwiązania storage, jakim jest właśnie My Book Duo” – wyjaśnia Sven Rathjen, vice president of product marketing, Client Solutions, Western Digital.

My Book Duo jest szybkim i niezawodnym rozwiązaniem do przechowywania ogromnych ilości danych w dowolnym środowisku – niezależnie od tego, czy ma służyć jako system do backupu w domu czy w małej firmie. Nowy magazyn danych zawiera dyski WD Red™, które umożliwiają prędkość zapisu sekwencyjnego do 360 MB/s i są wyposażone w firmware zoptymalizowany do pracy w systemach RAID i automatyczny system zarządzania, czuwający nad integralnością danych zarówno podczas zapisu, jak i odczytu.

“Jako cyfrowy twórca cały czas mam na warsztacie mnóstwo projektów foto i wideo. Ponieważ w ostatnich latach wielkość i rozdzielczość takich plików stale rośnie, potrzebuję niezawodnego systemu storage o ogromnej pojemności, z którego mogę korzystać łatwo i szybko. My Book Duo daje mi szybkość, pojemności i funkcje, których potrzebuję, by mieć swoje dane pod pełną kontrolą oraz pewność, że są bezpieczne” – skomentował Trevor Traynor, Director, Photographer and Producer.

My Book Duo wyposażony jest w złącze USB Type-C™ wraz ze znajdującymi się w zestawie kablami – jest więc w pełni kompatybilny z wszystkimi wersjami standardu USB (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0) i umożliwia przesyłanie danych z dużą szybkością. Urządzenie ma również dwa dodatkowe porty USB Type-A, pozwalające na podłączenie do niego dodatkowych akcesoriów – dronów, kamer sportowych, czytników kart, keyboardów, myszy czy dysków USB, w celu np. synchronizowania zdjęć czy ładowania odbywającego się via USB.

Zewnętrzny magazyn danych My Book Duo jest dostępny w wersjach o pojemności 20TB, 16TB, 12TB, 8TB, 6TB oraz 4TB . Urządzenie posiada funkcję 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES oraz oprogramowanie WD Security™ zapewniające bezpieczeństwo poufnym danym. Aby aktywować szyfrowanie sprzętowe i ochronę danych, wystarczy skonfigurować osobiste hasło.

Dostępność i ceny

Magazyn danych – My Book Duo jest objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją. Urządzenie można kupić na stronie wd.com oraz u wybranych dystrybutorów na całym świecie. W USA sugerowane ceny detaliczne kształtują się następująco: $799.99 (20TB), $599.99 (16TB), $419.99 (12TB), $329.99 (8TB), $289.99 (6TB) oraz $259.99 (4TB). W Polsce My Book Duo będzie dostępny w sprzedaży w połowie października br.