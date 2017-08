Walka Intela i AMD już nie tylko w wydajności i cenach

Wojna na wydajność, ceny i teraz, jak się okazuje - także na cyferki - trwa. Od jakiegoś czasu, zarówno Intel jak i AMD nazywają swoje chipsety bardzo podobnie. I tak, mamy high-endowe X399 od AMD z procesorami Threadripper, a Intel oferuje X299 z procesorami Skylake-X. Można się w tym nieco pogubić, i nic nie wskazuje na to, by trend się zmienił - przenosi się także na nieco tańsze konstrukcje.

AMD niedawno zrobiło psikusa Intelowi prezentując układ logiki o nazwie B350. Jest to ewidentne „wgryzienie” się, bowiem jak doskonale wiemy, Intel już w swojej ofercie miał chipy np. B150 i B250 – naturalne więc było, iż B350 od „niebieskich” to kwestia czasu. Jako, że AMD nieco pokrzyżowało te plany, Intel postanowił iż nowy układ zyska oznaczenie… B360. Przypomnijmy, że w przypadku Intela, literka „B” mówi o tym, iż procesor jest wlutowany w płytę główną.

Co ciekawe, podobieństwa w nazewnictwie na tym się nie kończą, w końcu AMD już jakiś czas temu zapowiedziało wprowadzenie X370, gdzie Intel pod koniec roku wypuści procesory na platformę Z370. Można się pogubić w tych wszystkich oznaczeniach, konkurowanie pomiędzy tymi dwoma producentami odbywa się już nie tylko w wydajności czy cenach, a teraz także w nazewnictwie. Do czego to wszystko zmierza, wiedzą tylko marketingowcy obu ekip. ;-)