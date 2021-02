Walentynki 2021: filmy romantyczne, których nie możesz przegapić!

Walentynki tuż za rogiem! Masz swoją drugą połówkę, a może jesteś singlem lub singielką? Nieważne jaki masz status na Facebooku - “wolny/a”, “zajęty/a” czy też “to skomplikowane” możesz spędzić ten romantyczny wieczór dobrze się bawiąc. Jako, że zimowa pogoda nie sprzyja dalekim wyprawom, to może zostaniesz tego dnia w domu? Mroźne wieczory, to nic przyjemnego. Co innego, jeżeli spędzamy je w ciepłym w mieszkaniu.

Niezależnie od tego czy masz ochotę spędzić ten wyjątkowy dzień samotnie, z drugą połówką czy z przyjaciółmi idealnym pomysłem będzie romantyczny film! Wejdź w klimat Walentynek, przeżywaj przygody bohaterów, ich miłosne zawody, wzloty, upadki i szczęśliwe zakończenia. Mając do Empik kod rabatowy możesz nabyć filmy na DVD taniej. Dzięki temu będziesz miał gotowy film, który zaczeka na Ciebie i Twoją walentynkę. Poniżej prezentujemy Ci idealne filmy na romantyczny wieczór we dwójkę, w pojedynkę lub z przyjaciółmi! Nie przegap żadnego punktu z listy! Może całonocny seans filmowy? To jest myśl! Już czujesz zapach popcornu, który przygotowujesz na kino domowe? Bardzo dobrze! Przygotuj smaczne przekąski, coś do picia, może wino...albo gorącą herbatę - zrób to, co lubisz najbardziej. Chipsy, paluszki…a może coś bardziej wyszukanego? Krewetki z dipem z awokado albo smaczny włoski makaron? Skrzydełka z kurczaka to także świetna myśl. Przygotuj się na ten wyjątkowy dzień zawczasu. Zobacz listę filmów jaką przygotowaliśmy dla Ciebie, abyś poczuł romantyczny klimat Walentynek!



1. Walentynki

Dokładnie! Film nazywa się “Walentynki”, wyprodukowana w 2010 roku komedia romantyczna z udziałem największych sław Hollywood! Plejada aktorów takich jak Jessica Alba, Bradley Cooper, Jessica Biel i wiele innych najgorętszych nazwisk przeprowadzi Cię przez swoje perypetie. To ujmująca komedia romantyczna, wyreżyserowana przez Marshall’a Garry’ego (Pretty Women, Pamiętnik Księżniczki). Film przedstawia różne wątki, które krzyżują się, zmieniają życie bohaterów w ciągu tego jednego dnia jakim są Walentynki. Zobaczysz zaręczny, niespełnione obietnice, nieudane niespodzianki, romantyczne pocałunki i wiele zwrotów akcji! W filmie zobaczysz prawdziwą celebrację miłości, bohaterowie w lekki i zabawny sposób przeprowadzą Cię przez swoje perypetie miłosne. To świetna propozycja filmowa na Świętego Walentego!



2. To skomplikowane

It’s complicated! Brzmi jak Twój status związku na Facebooku? Ale to świetny film z gwiazdorską obsadą. Zawsze bezbłędna Meryl Streep zachwyci Cię swoją kreacją aktorską w tym przyjemnym, lekkim, zabawnym, ale też momentami melancholijnym filmie. Steve Martin i Alec Baldwin asystujący dwukrotnej laureatce oscara zapewnią Wam doskonałą zabawę. Rozwód, piekarnia, nowa miłość - wszystko idzie w dobrym kierunku i gdy główna bohaterka wreszcie wraca na dobre tory, w jej życiu pojawia się eks mąż, który chce ją odzyskać za wszelką cenę! Sprawdź jak skończy się ta historia! To ciepła i pełna humoru komedia romantyczna, która idealnie sprawdzi się podczas Walentynek!



3. Narzeczony mimo woli

Główna bohaterka (w tej roli Sandra Bullock) to kobieta czynu, prawdziwa bizneswoman XXI wieku. Nie ma czasu na miłość, aż pewnego dnia zostaje do niej... zmuszona! Może stracić wszystko, a jej jedyną szansą na zatrzymanie dotychczasowego życia staje się jej asystent, tytułowy, narzeczony mimo woli. To zabawna komedia romantyczna, która z pewnością wywoła chwile niczym niezakłóconego śmiechu, wzruszeń i wielu innych ciepłych emocji. Główna bohaterka będzie zmieniała się na Twoich oczach. Poczuj ciepłą i rodzinną atmosferę wspólnie z bohaterami filmu!



4. Zupełnie jak miłość

Są tu fani Ashtona Kutchera oraz Amandy Peet? Te dwie gwiazdy światowego kina przeprowadzą Cię przez tę komedię romantyczną gwarantując świetną zabawę. Wszystko zaczyna się od przypadkowego spotkania, potem jest pożegnanie, a następnie przeznaczenie nie daje za wygraną i wciąż krzyżuje losy bohaterów dając im szansę na miłość. Między bohaterami zauroczenie przeradza się w silniejsze uczucie, jednak ciągle coś przeszkadza im w osiągnięciu wspólnego szczęścia. To lekka i zabawna komedia opowiadająca współczesny romans. Przekonaj się jak wielką moc ma miłość i obejrzyj Zupełnie jak miłość film, aby uwierzyć że w miłości tak jak w pokerze wszystko jest możliwe!



5. W deszczowy dzień w Nowym Jorku

Klasyczny obraz tego reżysera, Woody Allen jest w formie! Tym razem opowiada o zakochanej parze studentów, którzy spędzają wspólny weekend w Nowym Jorku. Ich ścieżki nagle rozchodzą się...obejrzyj niespodziewane zwroty akcji, pełne humoru sceny i przeżywaj wspólnie z bohaterami ich perypetie. Allen jak zawsze nadaje niezapomniany lekki i przyjemny klimat pozostawiając nas w przyjemnej zadumie.