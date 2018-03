Wacom przedstawia ekran piórkowy Cintiq Pro 24”

Wacom ogłasza dostępność ekranu piórkowego Wacom Cintiq Pro 24, rozszerzając gamę produktów z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości Cintiq Pro. Nowe produkty zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących większych ekranów cyfrowych oraz większej mocy, obsługujących aplikacje i programy do kreatywnych zastosowań. Nowy ekran piórkowy Cintiq Pro 24” dołącza do zaprezentowanych wcześniej modeli 13” i 16”, tworząc kompleksową ofertę ekranów o rozdzielczości odpowiedniej do każdego zastosowania i obszaru roboczego. Wersja z piórem cyfrowym i ekranem dotykowym będzie dostępna w maju, a premiera wcześniej zapowiedzianego modelu 32” planowana jest jeszcze na ten rok.

Wydajność, którą widać i czuć

Doskonały wyświetlacz 4K, 98% dokładność odwzorowania Adobe RGB oraz miliard kolorów zapewniają realistyczne odczucia wizualne. Wrażenie naturalności podczas przesuwania piórem po ekranie również zostało ulepszone. Połączenie nowej technologii Pro Pen 2 (podwyższona czułość nacisku obejmująca 8192 poziomy), wytrawiana szklana powierzchnia, redukcja efektu paralaksy oraz praktycznie zerowe opóźnienie, zapewniają twórcom precyzyjną kontrolę i bardziej naturalne uczucie pisania piórem po ekranie.

Wiemy, że artyści i projektanci muszą się mierzyć z coraz liczniejszymi wymaganiami w zakresie przetwarzania i wyświetlania, ponieważ korzystają z nowych technologii, takich jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość oraz projektowanie 3D, gdzie jeden rozmiar urządzenia nie sprosta wszystkim zadaniom – powiedział Faik Karaoglu, Executive Vice President for the Creative Business Unit w Wacom – Każdy ma swój własny sposób pracy i cieszymy się, mogąc zaoferować większe ekrany cyfrowe i elastyczność, która zapewnia więcej przestrzeni dla tych, którzy jej potrzebują.

Transformacja stanowiska pracy

Wraz z Wacom Cintiq Engine Pro ogłoszono także dzisiaj moduł komputerowy z Windows 10, wyposażony w kartę graficzną NVIDIA® Quadro® P3200, montowany z tyłu ekranu piórkowego Cintiq Pro 24. W ten sposób użytkownicy mogą z łatwością przekształcić swój Cintiq Pro 24 w stanowisko pracy zapewniające wysoką wydajność, w pełni obsługujące najnowocześniejsze aplikacje i narzędzia, w tym 3D, animację oraz rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.

Dostępność

Ekrany piórkowe Cintiq Pro 24 będą dostępne w USA, Japonii i wybranych krajach europejskich od marca br. Więcej szczegółów można znaleźć w sklepie internetowym Wacom.com. Produkty będą sprzedawane w cenie od 1999 do 2499 USD. Wersja Pen & Touch Cintiq Pro 24 będzie dostępna w maju 2018 r., a premiera zapowiadanego również modelu Cintiq Pro 32 jest planowana jeszcze w 2018 roku.