Wacom Cintiq Pro Engine i Cintiq Pro: modularna pracownia All-In-One

Wacom ogłosił dzisiaj premierę Wacom Cintiq Pro Engine, modułu PC dostępnego w dwóch konfiguracjach, który w pełni współpracuje z 24-calowym ekranem piórkowym Cintiq Pro . Zaprojektowany z myślą o ilustratorach, projektantach, inżynierach i animatorach komputerowych, którzy wymagają wysokiej mocy obliczeniowej oraz wydajności graficznej, moduł Cintiq Pro Engine montowany jest na tylnym panelu Cintiq Pro 24, eliminując problemy związane z brakiem przestrzeni, plątaniną kabli i ze zgodnością, które często wynikają z użycia zewnętrznych komputerów i laptopów.

Naszą misją jest wspieranie profesjonalistów w ich twórczej pracy, minimalizując zakłócenia i plątaniny kabli, a także pomaganie im w radzeniu sobie z nowymi obszarami tworzenia treści dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wacom Cintiq Pro Engine to wspaniałe i łatwe w obsłudze rozwiązanie do kreatywnych zastosowań – powiedział Faik Karaoglu, Executive Vice President of the Creative Business Unit w Wacom.

Dołączenie Cintiq Pro Engine do ekranu piórkowego Cintiq Pro 24 przekształca je w kompletne studio do kreatywnej pracy na bazie systemu Windows 10, które obsługuje nawet najbardziej wymagające programy i aplikacje wykorzystywane przez profesjonalistów. Połączenie wyświetlacza Wacom Cintiq Pro, wydajnego modułu PC Wacom Cintiq Pro Engine oraz nowej elastycznej i obrotowej podstawki Wacom Ergo, to innowacyjne podejście zapewniające wszechstronne, specjalistyczne środowisko pracy dla twórców. Dodając do tego pióro cyfrowe Wacom Pro Pen 3D, profesjonaliści, którzy pracują z użyciem oprogramowania do tworzenia animacji 3D lub CAD, natychmiast dostrzegą korzyści usprawniające ich pracę.

Wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości

Oprócz korzyści związanych z usprawnieniem pracy, Cintiq Pro Engine obsługuje coraz bardziej złożone zadania w rzeczywistości wirtualnej (VR). Większość produktów Wacom jest już w stanie obsługiwać tworzenie treści w wirtualnej rzeczywistości, lecz aby przeglądać i sprawdzać przygotowane projekty klienci często muszą przenieść je na inny komputer o mocy graficznej odpowiedniej do uruchamiania treści VR.

Moc grafiki

Wacom Cintiq Pro Engine jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA Quadro P3200, opartą na architekturze NVIDIA Pascal GPU, która zapewnia moc wymaganą przez dzisiejsze aplikacje do kreatywnego tworzenia przy znacznie szybszej grafice i mocy obliczeniowej niż oferowanej przez jednostkę centralną komputera.

Wacom tworzy produkty zgodne ze sposobem pracy artystów i projektantów. Są one intuicyjne, naturalne, szybkie i mogą być używane wszędzie – powiedział Bob Pette, vice president, Professional Visualization w NVIDIA – Nasz nowy mobilny Quadro P3200 zapewnia mnóstwo mocy graficznej dla nowych urządzeń Cintiq i Cintiq Engine Pro i cieszymy się, że zostaną one zaprezentowane na naszej nadchodzącej konferencji GPU Technology Conference.

Niespotykana elastyczność

Pamięć i dysk SSD w Wacom Cintiq Pro Engine są wymienne i można je modernizować. Dzięki funkcji plug and play urządzenia, można łatwo przemieszczać się między ekranami Cintiq 32” i 24”, jednocześnie zachowując to samo środowisko komputerowe dzięki zastosowaniu Cintiq Pro Engine. Ta niespotykana na rynku elastyczność zapewnia niższe całkowite koszty posiadania niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.

Dwie wersje Cintiq Pro Engine

Cintiq Pro Engine i5:

• System operacyjny: Windows 10 Pro

• Procesor: Intel® Core i5HQ (Quad Core)

• Karta graficzna: NVIDIA® Quadro® P3200

• Dedykowana pamięć grafiki: 6GB GDDR5

• RAM: 16 GB

• Pamięć: 256 GB SSD, PCIe Gen3

• Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 ac

• Bluetooth: Bluetooth® 4.2

• Bezpieczeństwo: fTPM (TPM2.0)

• Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

• Komunikacja wewnętrzna: (komunikacja między komputerem, a wyświetlaczem) 1x USB-C, 1x Power

• Komunikacja zewnętrzna: 1x RJ45 (LAN), 2x USB-C, 1x mHDMI, 1x mDP, 2x DC-in

• Cena: 2499 USD

Cintiq Pro Engine Xeon:

• System operacyjny: Windows 10 Pro for Workstation

• Procesor: Intel® XEON

• Karta graficzna: NVIDIA® Quadro® P3200

• Dedykowana pamięć grafiki: 6GB GDDR5

• RAM: 32GB

• Pamięć: 512 GB SSD, PCIe Gen3

• Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 ac

• Bluetooth: Bluetooth® 4.2

• Bezpieczeństwo: fTPM(TPM2.0)

• Napięcie wejściowe: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz

• Napięcie wyjściowe: 19.5 V/11.8 A (230 W)

• Komunikacja: wewnętrzna (między komputerem, a wyświetlaczem) 1x USB-C, 1x Power

• Komunikacja: zewnętrzna (interfejsy klienta); 1x RJ45 (LAN), 2x USB-C, 1x mHDMI, 1x mDP, 2x DC-in

• Cena: 3299 USD