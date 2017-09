W jaki sposób wideorejestrator poprawia bezpieczeństwo?

Nie, kamera w samochodzie nie chroni przed kolizjami. W tym wypadku nadal będziesz zdany na własne umiejętności i rozwagę innych kierowców. Mimo to zakup wideorejestratora może stanowić doskonałą inwestycję, pozwalającą uniknąć wielu nieprzyjemności.

To, że kamera samochodowa nie służy do zapobiegania wypadkom wcale nie oznacza, iż nie przyda się, gdy już dojdzie do takiego nieszczęścia. A jeśli ktoś oskarży nas o spowodowanie kraksy, choć jesteśmy niewinni? Nagrany przez wideorejestrator film może w takiej sytuacji posłużyć jako rozstrzygający dowód w sprawie.

Bezpieczny 24/7

Kolejnym zabezpieczeniem, tym razem pomyślanym o zaparkowanym aucie, jest tryb parkingowy. Dzięki tej funkcji kamera włączy się, gdy tylko wykryje w pobliżu ruch. Teraz wyobraźmy sobie innego kierowcę, który zderzy się z naszym samochodem i ucieknie z miejsca zdarzenia. A wandale, rozmiłowani w niszczeniu cudzej własności? Dzięki wideorejestratorowi wcale nie musimy być świadkami zdarzenia, by móc przyłapać kogoś na gorącym uczynku.

Walcz o swoje prawa

Każdy z nas zna historie o kierowcach, którzy niesłusznie dostali mandat za rzekome przekroczenie prędkości i musieli później walczyć w sądzie o swoje prawa. Przykładowo wideorejestratory DOD posiadają wbudowany GPS, dzięki któremu możemy w każdej chwili sprawdzić szybkość, z jaką poruszaliśmy się na danym odcinku trasy i błyskawicznie obalić fałszywe oskarżenia.

Jedź ekonomicznie

Wspomniany GPS pozwala także na dokładne zaplanowanie trasy. Prócz oczywistych względów bezpieczeństwa, wcześniejsze planowanie pomaga też wprowadzić w życie popularny ostatnimi czasy Eco driving, czyli sztukę ekonomicznej jazdy samochodem. W ten sposób kamera w aucie wpływa nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, ale także pozwala… zaoszczędzić pieniądze.