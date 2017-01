Vivo V5 Plus trafił do przedsprzedaży

W tym tygodniu powinniśmy doczekać się prezentacji smartfona Vivo V5 Plus, który trafił już do jednego z malezyjskich sklepów internetowych (DirectD). Obecnie znajduje się on w przedsprzedaży i kosztuje około 400 dolarów.



Dzięki powyższemu poznaliśmy specyfikację tego telefonu i wiemy, że otrzyma on 5,5 calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci na dane, aparat cyfrowy 16 MPix z tyłu, podwójną kamerkę z przodu (20 MPix i 8 MPix), baterię o pojemności 3160 mAh oraz system operacyjny Android 6.0 Marshmallow. Wymiary smartfon to 153.8 x 75.5 x 7.6 mm.



Jego zapowiedź ma mieć miejsce dokładnie 20 stycznia, czyli już w piątek. Sprzedaż ruszy dzień później.