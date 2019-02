Viper V765 – nowa mechaniczna klawiatura dla graczy od Patriot

Patriot Viper V765 to “pancerna” klawiatura mechaniczna, która została zaprojektowana przy udziale fanów marki oraz zawodników drużyny Viper Gaming Team. W efekcie powstało niezwykle trwałe i pełne użytecznych funkcji urządzenie, które nie tylko doskonale sprawdzi się na wirtualnych polach bitew, ale będzie też świetnym narzędziem do realizacji zadań typowo biurowych, uprzyjemniając nawet nudne wklepywanie danych do tabelek.

Viper V765 jest przeznaczony dla graczy średniozaawansowanych, co oznacza że kupując klawiaturę dostaniemy nie tylko podstawowe, ale i bardziej zaawansowane funkcje – jak mechaniczne przełączniki Kailh White BOX (słyszalny klik po każdym uderzeniu w klawisz) lub Kailh Red, wodoodporność, pyłoodporność, podświetlenie RGB (wspierane przez pierwszy w historii przełącznik DIP LED, zapewniający maksymalne efekty świetlne), a także odczepianą, magnetyczną podstawkę pod nadgarstki. A wszystko to za rozsądną cenę, czyli ok. 360 zł.

Dzięki użyciu przełączników mechanicznych Kailh, klawiatura Viper V765 charakteryzuje się fenomenalną sprawnością przy każdym naciśnięciu klawiszy. Szybki czas reakcji bez konieczności rezygnacji z mechanicznego wyczucia graczy zapewnia także odległość przełączników do punktu aktywacji klawiszy wynosząca 3,6 mm. Korzystanie z urządzenia tak idealnie odwzorowującego działania użytkownika przekłada się na wyższy komfort i pewność działania, a to są zalety, które docenią nie tylko gracze, ale i osoby szybko piszące.

Mocną stroną klawiatury jest też bardzo zaawansowany system oświetlenia z użyciem kolorów z palety RGB, wspierany wysokiej jakości diodami LED o przedłużonej żywotności i zastosowaniem wspomnianego wcześniej autorskiego przełącznika DIP LED. Istnieje możliwość dowolnego dostosowania podświetlenia i klawiszy makr przy pomocy intuicyjnego oprogramowania. Programowalne pod kątem praktycznym są 103 klawisze, zaś pod kątem oświetlenia - wszystkie z osobna. Można też edytować już istniejące lub tworzyć zupełnie nowe scenariusze świetlne, co jeszcze bardziej rozszerza zakres wizualnej personalizacji i pozwala nadawać urządzeniu naszego własnego i niepowtarzalnego charakteru.

Viper V765 wyróżnia także niezwykła trwałość, którą potwierdza oznaczenie IP65 (odporność na pył i wodę). Z kolei zastosowane w klawiaturze przełączniki powinny bez problemu wytrzymać nawet 50 milionów kliknięć, a długowieczność obudowy klawiatury gwarantuje zastosowanie do jej wykonania aluminium spełniającego normy przemysłu lotniczego.

Komfort użytkowników poprawia również doskonałe spasowanie elementów oraz wbudowana pamięć do przechowywania makr, dzięki czemu gracze mogą zaskoczyć przeciwnika wcześniej przygotowaną sekwencją kolejnych ruchów, uruchamianą szybkim skrótem. Pozwala to graczom pewniej i precyzyjniej kontrolować sytuację, będąc świetnym dopełnieniem ich naturalnych talentów i wytrenowanych umiejętności.

Ciekawą funkcją jest także niezależne kontrolowanie każdego klawisza Viper V765 przez wbudowany procesor, co odbywa się ze wsparciem systemu 100% ANTI-GHOSTING (N-KRO). Umożliwia to wykrywanie każdego kliknięcia i wykonywanie każdego polecenia użytkownika, niezależnie od liczby jednocześnie wciśniętych klawiszy.

Klawiatura jest objęta dwuletnią gwarancją producenta. Jest ona kompatybilna ze wszystkimi aktualnymi platformami.

Specyfikacja klawiatury Patriot Viper V765:

• Przełączniki: Kailh White Box i Kailh Red

• Odporność: IP56 (na wodę i kurz)

• Podświetlenie: pełne RGB, 16.8 mln. kolorów, kilka stopni jasności

• Dedykowane klawisze multimedialne: tak

• Pokrętło zarządzające dźwiękiem: tak

• N-key rollover i anti-ghosting: tak

• Odczepiana podstawka pod nadgarstki: tak

• Rozmiary: 7.7 cm x 21.5 cm x 52 cm

• Waga: 1134 g

• Gwarancja: 2 lata