Violectric DHA V590 – Lekarstwo dla słuchawek i systemu audio

Kompletny produkt dla audiofila – najwyższej klasy przetwornik analogowo-cyfrowy oraz wzmacniacz słuchawkowy

Violectric DHA V590 łączy w sobie kompletny system odsłuchowy składający się z przetworników klasy audiofilskiej umożliwiających resampling oraz reclocking, oraz najwyższej klasy wzmacniacza słuchawkowego oraz przedwzmacniacza. Każda sekcja urządzenia prezentuje swoistą referencję, kreując najgłębsze doznania soniczne. Mnogość połączeń oraz dodatkowe możliwości kwalifikują Violectric’a DHA V590 jako centrum kontroli łańcucha audio w każdym domu – z pilotem zdalnego sterowania dla optymalnej integracji.

Najwyższej jakości obróbka I kondycjonowanie sygnału cyfrowego

Violectric DHA V590 wykorzystuje dwa 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe AKM 4490 w konfiguracji dual-mono, które przetwarzają cyfrowe dane audio na dźwięk analogowy, transportując cyfrowy dźwięk z różnych źródeł z częstotliwością do 384 kHz i DSD-over-PCM (DoP) do domeny analogowej z doskonałą jakością. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości przetworników, Violectric DHA V590 oferuje kondycjonowanie sygnału, 32-bitowy resampler/reclocker odbiera swoją częstotliwość roboczą z zegara femto, który ma zakres dynamiczny wynoszący 180 dB i praktycznie całkowicie eliminuje potencjalne zakłócenia. Umożliwia to uzyskanie szczególnie wyraźnej rozdzielczości, wolnej od artefaktów.

Wysokiej klasy wzmocnienie dla słuchawek i nie tylko

Violectric DHA V590 posiada jedno zbalansowane i dwa niezbalansowane złącza słuchawkowe umiejscowione na czarnej anodowanej płycie czołowej. W celu zapewnienia optymalnej reprodukcji, z tyłu urządzenia można ustawić wzmocnienie wstępne, dostosowując poziomy do typu używanych słuchawek. Na przedniej płycie znajduje się również duży potencjometr głośności oraz potencjometr balansujący, który umożliwia dostosowanie poziomów lewego i prawego kanału do indywidualnych wymagań.

Wszechstronność dzięki łączności

Wiele opcji połączeń zwiększa wszechstronność Violectric DHA V590. Trzy analogowe źródła mogą być podłączone poprzez jedno zbalansowane XLR i dwa niezbalansowane wejścia RCA. Dla sygnałów cyfrowych urządzenie oferuje XLR, wejścia koncentryczne, optyczne i USB dla PCM i DSD. Jeśli chodzi o wyjścia, V590 ma jeszcze jeden as w rękawie: oprócz trzech wyjść słuchawkowych z przodu, posiada także zbalansowane XLR i niezbalansowane wyjścia RCA z tyłu, dzięki czemu może być wykorzystywany jako przedwzmacniacz do odtwarzania muzyki z głośników aktywnych, wyposażonych w swój własny wzmacniacz. Wyjścia słuchawkowe i liniowe mogą być używane pojedynczo lub jednocześnie. Jako centrum sterowania systemem audio, wszystkie wejścia i wyjścia mogą być włączane z przodu urządzenia lub za pomocą pilota.

Komponenty oraz wykonanie najwyższej jakości

W DHA V590 stosowane są tylko najlepsze komponenty. Sygnał audio, z największą precyzją, przetwarzany jest przez przetworniki cyfrowo-analogowe AKM 4490, natomiast głośność regulowana jest za pomocą zmotoryzowanego potencjometru japońskiej marki Alps RK 27 oraz symetrycznego układu wzmacniacza z 16 tranzystorami na kanał. Kolejny Alps RK 27 jest wykorzystywany jako potencjometr służący do regulacji balansu tonalnego. Dodatkowe obwody zabezpieczają urządzenie przed prądem stałym, przeciążeniem i przepięciem oraz same słuchawki, opóźniając początkowy rozruch przy zasilaniu wzmacniacza. Cała ta elektroniczna finezja umieszczona jest w solidnej, anodowanej w kolorze czarnym obudowie z ośmio-milimetrową płytą czołową. Violectric DHA V590 może być również wyposażony w przekaźnikową regulację głośności z 256 stopniami w wersji PRO.

Violectric DHA V590 oferuje:

- Zdalne sterowanie do wyboru wejścia, sposobu resamplingu, głośności, wyjścia, wyciszenia

- 3 analogowe wejścia stereo, 2 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR

- 4 wejścia cyfrowe, zbalansowane, koncentryczne, optyczne 24 bit i obsługą 192 kHz, USB do

32 bitów i do 384 kHz dla sygnałów PCM, DSD 64-512-32-bit Resampling / Reclocking z

zakresem dynamiki 180 dB, tryby: Off / x 1 / x 2 / x 4 / Best

- 2 x 32-bitowe przetworniki C / A AKM 4490

- 112 dB THD + N i zakresem dynamiki 120 dB

- +/- 18 dB Pre-Gain dla idealnego dopasowania DHA V590 między źródłem a słuchawkami

- Zmotoryzowana regulacja głośności i kontrola balansu

- 4 potężne wzmacniacze oferujące maksymalnie 5500 mW przy 50 Ohm i 21 V RMS przy 600 Ohm

- Monitorowanie wyjścia słuchawkowego pod kątem prądu stałego i przeciążenia

- Indywidualnie wybierane ścieżki słuchawek i wyjścia liniowego

- 2 pojedyncze wyjścia słuchawkowe: 6,3 mm jack, zbalansowane 4-pinowe XLR

- Wyjście liniowe: 1 x niezbalansowane RCA, 1 x zbalansowane XLR

- Adaptacja wyjścia liniowego sygnału do kolejnych urządzeń w zakresie +/- 18 dB

- 2 transformatory toroidalne o pojemności filtracyjnej > 35 000 μF

Cena sugerowana w Polsce modelu Violectric DHA V590 wynosi 14099 zł brutto, natomiast modelu DHA V590 PRO wynosi 16299 zł brutto. Modele te dostępne będą do zakupu w wybranych specjalistycznych sklepach audio a do odsłuchu w sklepach HiFi Pro sieci mp3store.