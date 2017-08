ViewSonic VP2785-4K - nowy monitor 4K

Firma ViewSonic pokazała nowy model monitora komputerowego o nazwie VP2785-4K, który nie będzie przeznaczony dla graczy, ale dla osób, które profesjonalnie zajmują się obróbką grafiki i materiałów wideo. Zapewnia on 99% pokrycie palety barw Aobe RGB.



Na jego pokładzie znajdziemy port USB 3.1 typu C. Matryca oferuje wielkość 27 cali o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Poza tym liczba wyświetlanych barw to 1,07 mld, jasność 50 cd/m2, podświetlenie WLED (żywotność do 30 tys. godzin pracy), współczynnik kontrastu 1000:1, dynamiczny kontrast 20 mln:1, czas reakcji matrycy: 7 (Overdrive)~ 14 ms, kąty widzenia 178 / 178 stopni, 99-procentowe pokrycie palety barw Adobe RGB, 96-procentowe pokrycie palety barw DCI-P3, 100-procentowe pokrycie palety barw Rec709, SMPTE-C, EBU, 72,5-procentowe pokrycie palety barw NTSC, czujnik oświetlenia i obecności użytkownika, czujnik podświetlenia (regulacja równomierności) oraz wbudowany przełącznik KVM.



Mamy do dyspozycji następujące złącza obrazu: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2a, 1x mini DisplayPort 1.2a oraz USB 3.1 typu C. Nie zabrało także wyjścia słuchawkowego i otworów VESA. Pobór mocy wynosi od 40 do 70 W. Sprzedaż rozpocznie się lada dzień. cena monitora to 989.99 dolarów.