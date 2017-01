ViewSonic VP2771 - nowy monitor

Firma ViewSonic wprowadziła do swojej ofety nowy model monitora VP2711, który przeznaczony jest dla osób, które potrzebują sprzęt wysokiej jakości z dużą dostępnością interfejsów. VP2711 jest skalibrowany fabrycznie do wartości Delta E<2 i posiada matrycę IPS o rozdzielczości 2K.



VP2771 posiada szeroką paletę barw 4,39 miliarda. Kalibracja każdego panelu gwarantuje wysokie pokrycie barw sRGB, EBU, SMPTE-C, Rec. 709, czy DICOM-SIM. Dla każdej można wykonać własną kalibrację z wykorzystaniem opcjonalnego zestawu ViewSonic Calibration Kit, który kosztuje 280 dolarów. Ekran ma wielkość 27 cali i oferuje rozdzielczość natywną 2560 x 1440 pikseli, statyczny współczynnik kontrastu 1000:1, dynamiczny współczynnik kontrastu 20 mln:1, jasność 350 cd/m2, czas reakcji matrycy 5 ms (pomiędzy odc. szarości) i kąty widzenia: 178 / 178 stopni. Poza tym mamy tutaj dostępne trzy porty USB 3.1 typu A, port USB 3.1 typu B (łącze z PC), port USB 3.1 typu C i wyjście słuchawkowe (mini jack).



Nie zabrakło tutaj także otworów montażowych VESA 100 x 100 mm, czujnika oświetlenia i regulacji wysokości, obrotu, pochylenia oraz pivotu. Cena ViewSonic VP2771 wyniesie 739,99 dolarów.