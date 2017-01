Vertu Constellation - luksusowy smartfon

Firma Vertu jest od lat kojarzona z luksusowymi telefonami, które skierowane są dla osób o dużej grubości portfela. Niestety do tej pory miały one przestarzałą specyfikację, ale wykorzystano do ich wykonania materiały najwyższej jakości. Teraz ma się to zmienić na plus za sprawą nowego modelu o nazwie Constellation.



Będzie to pierwszy model z funkcjonalnością Dual-SIM, co powinni docenić biznesmeni. Otrzyma on 5,5 calowy ekran dotykowy AMOLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, procesor Snapdragon 820, 4 GB pamięci RAM i 128 GB na dane, aparat cyfrowy 12 MPix z tyłu (opcja nagrywania 4K), baterię 3220 mAh, wsparcie NFC, port USB typu C i system operacyjny Android 6.0.1 Marshmallow. Producent jednak nie mówi nic o aktualizacji do Nougata.



Z ważniejszych dodatków mamy tutaj wyświetlacz chroniony przez 140-karatowy szafirowy kryształ szóstej generacji. Telefon jest składany ręcznie w Anglii, a jego obudowa wykonana została z aluminium i włoskiej skóry. Również możemy oczekiwać świetnego dźwięku za sprawą głośników stereo z technologią Dolby Digital Plus.



Producent wspomina także wsparcie serwisu doradczego Vertu dostępnego 24/7, do którego mamy dostęp naciskając przycisk na boku. Model ten będzie dostępny od połowy lutego, ale jego cena nie jest jeszcze znana.