Verbatim Tough MAX USB

Nowy dysk Verbatim ToughMAX USB 2.0 Drive został wykonany ze związków KyronMAX™: metalowego materiału termoplastycznego odpornego na trudne warunki, który jest używany w branżach wymagających wysokiej jakości materiałów, od produkcji myśliwców po rowery górskie.

Związki KyronMAX ™ są produkowane przez firmę Piper Plastics, która podobnie jak Verbatim jest spółką należącą do grupy Mitsubishi Chemical. Ten niesamowity materiał znalazł zastosowanie w wielu branżach, m.in. w przemyśle lotniczym, medycznym czy motoryzacyjnym. Jego stosunek rozciągłości do masy jest wyższy niż w przypadku stali.

ToughMAX USB Drive stworzony z zastosowaniem KryonMAX™ jest niezwykle wytrzymały i nie straszne mu:

• Miażdżenie do 2,250kg*

• Zanurzenie w wodzie do głębokości 30m*

• Ekstremalne temperatury: od -25°C do 150°C*

"Verbatim jest częścią grupy Mitsubishi Chemical, dzięki czemu może korzystać z unikalnych technologii materiałowych opracowanych na użytek innych branż" - mówi Chris Chalder, kierownik ds. Rozwoju produktów pamięci masowych i optycznych firmy Verbatim. "Choć bardzo lekkie, związki KyronMAX ™ są wyjątkowo wytrzymałe i zapewniają wspaniały materiał obudowy, który jest odporny na wszystko i chroni dane przed fizycznymi uszkodzeniami dysku."

Zalecana cena detaliczna ToughMAX USB Drive to 109,99 zł w wersji 64GB (PN 49332), 49,99 za 32GB (PN 49331) oraz 42,99 zł za 16GB (PN 49330).