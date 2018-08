Verbatim na IFA 2018: Dysk SSD Thunderbolt3 i szyfrowane pamięci masowe

W kontekście wprowadzonego w życie rozporządzenia RODO i zwiększonej świadomości użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych, na tegorocznych targach IFA Verbatim skupia się na produktach, które zapewniają bezpieczeństwo danych. Firma zaprezentuje także nowości sprzętowe - rozszerzoną rodzinę szyfrowanych dysków USB, zewnętrznych pamięci HDD i SSD.

"Bezpieczeństwo danych i RODO są hasłami przewodnimi 2018 roku. Verbatim, jako jedna z wiodących światowych marek w zakresie pamięci masowych, podczas tegorocznych targów IFA koncentruje swoją uwagę na produktach zapewniających niezawodną ochronę danych", powiedział Hidetaka Yabe, prezes Verbatim GmbH. "Trafienie prywatnych lub firmowych danych w niepowołane ręce może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego każdy, kto przetwarza poufne dane, powinien używać zaszyfrowanych urządzeń".

Podczas targów Verbatim zaprezentuje m.in. dyski twarde Verbatim Store'n'Go, dyski SSD z wbudowaną klawiaturą do wprowadzania hasła, pamięci Freecom Tough Drive i Verbatim Secure PRO USB. Będzie też klucz pamięci USB, który wykorzystuje biometryczne zabezpieczenie za pomocą odcisku palca, pozwalające odblokować zaszyfrowane urządzenie. Użytkownicy, którzy cenią możliwość szyfrowania biometrycznego na urządzeniach mobilnych, mogą teraz korzystać z tej samej technologii do przechowywania i dostępu do danych na zaszyfrowanym urządzeniu. Wszystkie produkty wykorzystują 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES.

Na stoisku Verbatim będzie można także obejrzeć torby na laptopa wyposażone w RFID Secure Pocket, który wykorzystuje specjalny materiał ze zintegrowanymi metalicznymi warstwami, uniemożliwiającymi złodziejom elektroniczne skanowanie i kradzież informacji z mikrochipów w kartach kredytowych i paszportach.

THUNDERBOLT 3 SSD

IFA 2018 to także czas premiery nowego zewnętrznego dysku SSD Thunderbolt 3. Napęd marki Freecom, mSSD Celeritas Thunderbolt 3, jest najszybszym urządzeniem w swojej klasie, które może zapewnić wyjątkowe prędkości przesyłu danych do 2800 MB/s , czyli 20 razy szybciej niż zwykłe dyski twarde. Oprócz tego, że jest superszybki, port Thunderbolt jest także uniwersalny i wykorzystuje popularne złącze USB-C do łączenia z najnowocześniejszymi urządzeniami. Dzięki temu jest doskonałym wyborem dla twórców treści wideo, jak również profesjonalistów branży IT i biznesu, dla których transfer dużych plików z wysoką prędkością jest kluczowy.