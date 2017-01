UMi Z - smartfon z procesorem Helio X27

Firma UMI rodem z Chin pokazała nowy model smartfona, który ma zapewnić długi czas pracy na baterii, ergonomiczny kształt i dobre możliwości fotograficzne. Czym charakteryzuje się model UMI Z?



To telefon zamknięty w metalowej obudowie z ekranem o wielkości 5,5 cala o rozdzielczości Full HD marki Sharp, którego kolory można ustawić za pomocą technologii MiraVision od MediaTek. Po bokach mamy także wyjątkowo wąskie ramki. Pod maską zamontowano 10-rdzeniowy procesor Helio X27, 4 GB pamięci RAM, 32 GB miejsca na pliki oraz slot na karty microSD. Nie zabrakło także aparatu cyfrowego z przodu i z tyłu o rozdzielczości 13 MPix z optyką Samsunga. Aparat główny posiada laserowy autofokus z detekcją fazy i lampę LED z czterema LEDami. Długi czas pracy na jednym ładowaniu jest możliwy dzięki baterii o pojemności 3780 mAh. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 6.0 Marshmallow w wersji bez dodatków. Ma także być aktualizacja do Nugata.



UMI Z możemy zamawiać w sklepach internetowych, a jego cena w przedsprzedaży wynosi 219,99 dolarów. Po premierze ma on kosztować 279,99 dolarów.