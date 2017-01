UMI Z - pierwszy smartfon z Helio x27 w promocji

Smartfon UMI Z został zaprezentowany pod koniec zeszłego roku i już teraz doczekał się świetnej promocji w sklepie GearBest. Tylko teraz możecie go nabyć w cenie 219,99 dolarów, czyli aż o 60 dolarów taniej niż normalnie.



Przypomnijmy, że jest on wyposażony w nowy prcesor MediaTek Helio x27, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A72 2,6 GHz, czterech Cortex-A53 2,0 GHz i czterech Cortex-A53 1,6 GHz (czyli razem z dziesięciu). Do tego mamy na jego pokładzie GPU Mali-T880 MP4 875 MHz, 5,5-calowy wyświetlacz IGZO o rozdzielczości Full HD (1080×1920), 4GB RAM, 32GB pamięci wewnętrznej (+microSD do 256GB), aparat 13 Mpix (Samsung S5K3L8) oraz kamerkę na froncie. Nie zabrakło także czytnika linii papilarnych, hybrydowego Dual SIMa, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE i GPSu. Dodatkowo mamy złącze 3,5 mm oraz USB typu C.



Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 6.0 Marshmallow i zasilany jest baterią o pojemności 3780 mAh. UMI Z dostępny jest w szarej i złotej wersji kolorystycznej. Link do oferty: http://www.gearbest.com/promotion-z-special-1141.html



UMi Z - dane techniczne

5,5-calowy ekran IGZO o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli

10-rdzeniowy procesor MediaTek Helio X27 z ARM Mali T880MP4

4 GB pamięci RAM typu LPDDR3

32 GB miejsca na dane (pamięć eMMC 5.1)

czytnik kart pamięci microSD

kamera Samsung S5K3L8 13 Mpix do wideorozmów i selfie

aparat fotograficzny Samsung S5K3L8 13 Mpix z PDAF, laserowym autofocusem i poczwórną diodą doświetlającą LED

nagrywanie wideo w jakości 4K UHD

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.1

GPS

modem 4G

dual SIM

bateria o pojemności 3780 mAh

złącze USB C

skaner linii papilarnych

Android 6.0.1 Marshmallow