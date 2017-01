Umi Diamond X 4G - promocyjna oferta

W ofercie sklepu Gearbest pojawiła się ciekawa oferta na smartfon Diamond X. Przez najbliższe dni będziecie mogli nabyć ten sprzęt w cenie zaledwie 79,99 dolarów.



Model ten wyposażono w 5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD (720×1280), pokryty szkłem T2X-1 Glass, czterordzeniowy procesor MediaTek MT6737 1,3 GHz z układem graficznym Mali-T720, 2 GB RAM, 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD (do 128GB), aparat cyfrowy 8 Mpix z tyłu oraz 2 Mpix na froncie. UMi Diamond X oferuje łączność Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE Cat. 4 (download do 150 Mbit/s, upload do 50 Mbit/s), GPS z A-GPS, złącze słuchawkowe 3,5 mm i microUSB z obsługą OTG. Oczywiście znajdziemy tu również Dual SIM (standby; niehybrydowy – micro SIM + nano SIM) i diody powiadamiającej o nowych zdarzeniach.



Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 6.0 Marshmallow i zasilany jest przez baterię o pojemności 2650 mAh. Cena 79,90 dolarów wydaje się być atrakcyjna, a w niej kupimy sprzęt w kolorze złotym i czarnym. Wysyłka jest darmowa. Link do oferty: http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_593043.html?wid=11