Ultrapanoramiczny monitor 49 cali z USB-C i zakrzywionym ekranem

Philips 492P8 to 49-calowy gigant, który z powodzeniem zastąpi dwa monitory. Model ten zadebiutuje na tegorocznych targach IFA w Berlinie, gdzie wśród nowości od marki Philips zobaczymy również monitory z technologią HDR oraz rozdzielczością 8K.

Jeden ekran dla większego komfortu

Zakrzywiona matryca PVA o przekątnej 49 cali w nowym ultrapanoramicznym formacie 32:9 to interesująca alternatywa dla coraz popularniejszych konfiguracji dwóch monitorów podłączonych do jednego komputera. Przy rozdzielczości 3840 x 1080 pikseli obszar roboczy oferowany przez monitor Philips 492P8 jest porównywalny do dwóch stojących obok siebie ekranów Full HD o przekątnej 27 cali.

W przypadku pojedynczego monitora główną zaletą jest brak kłopotliwej ramki, zawsze obecnej w centrum pola widzenia przy dwóch monitorach. Format 32:9 podnosi więc komfort pracy. Dzięki łagodnie rozkładającej się krzywiźnie matrycy (1800 R), poziom imersji w przypadku modelu 492P8 jest znacznie głębszy – szczególnie w zastosowaniach multimedialnych.

Philips w swoim nowym monitorze 32:9 wykorzystał również najnowszy standard USB-C, otwierający wiele możliwości przed użytkownikami ostatnich generacji laptopów z Windows 10 oraz MacBooków. Philips 492P8 wyposażony jest w hub USB, więc może pełnić rolę stacji dokującej. Do multiplikowania portów, przesyłania obrazu i dźwięku wystarczy jeden kabel USB-C. Monitor może również ładować podłączonego do niego laptopa.

Jeszcze więcej nowości Philips

Jeszcze szersza bezramkowa panorama na biurku to nie wszystko, co Philips pokaże w Berlinie. Na stoisku licencjonowanego partnera marki Philips – firmy MMD – w hali 22 podczas targów IFA 2017 można będzie zobaczyć flagowy monitor z nowej linii Momentum. 43-calowy, dysponujący ekranem 4K, Philips 436M6VBPAB wyposażony będzie w unikalny system podświetlania otoczenia – Philips Ambiglow – oraz technologię HDR. Oba te rozwiązania to nie tylko nowe możliwości otwierające się przed posiadaczami komputerów PC, ale także przed graczami konsolowymi.

Philips wkracza również w świat zaawansowanej technologii obrazu dla profesjonalistów z monitorem 328P8K o przekątnej 32 cali, wykorzystującym matrycę o rozdzielczości 8K (7680 x 4320 pikseli). Szczegółowość generowanego obrazu zadowoli najbardziej wymagających grafików oraz projektantów CAD.