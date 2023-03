UGO Tajfun 2.0 - niepozorny dron w sam raz dla początkujących użytkowników

Marka UGO oferująca rozwiązania dostosowane do niemal każdej aktywności codziennego życia zaprezentowała właśnie drona - Tajfun 2.0. Produkt wyróżnia się m.in. ciekawym designem oraz łatwą obsługą.

UGO Tajfun 2.0 to niepozorny dron napędzany czterema silnikami. Całość rozwija prędkość do 3 m/s, a przy tym wyróżnia się maksymalną prędkością wznoszenia 5 m/s i prędkością opadania 2 m/s. Urządzenie wyposażone jest w baterię o pojemności 1600 mAh, której czas ładowania ma wynosić od 180 do 210 minut. Wedle specyfikacji dron powinien utrzymać się w powietrzu nawet do 20 minut. Co więcej, Tajfun 2.0 cechuje się zasięgiem do 100 metrów, a to oznacza, że użytkownik otrzyma sporą przestrzeń do wykonywania akrobacji w powietrzu.

Urządzenie sterowane jest zdalnym pilotem, który łączy się z dronem za pomocą częstotliwości 2,4 GHz. Jak twierdzi producent, jego obsługa nie powinna stanowić problemu nawet dla początkujących użytkowników. UGO Tajfun 2.0 to bardzo kompaktowy dron o wymiarach 305 x 67 x 320 mm, całość waży zaledwie 140 g. Opisywany model powinien stanowić więc rozsądną propozycję dla tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją przygodę z dronami.

Dron UGO Tajfun 2.0 będzie dostępny wyłącznie w sklepach RTV Euro AGD. Sprzedaż powinna ruszyć pod koniec marca. Prognozowana cena ma wynosić ok 230 zł.

Specyfikacja:

Maksymalna prędkość: 3 m/s

Maksymalna prędkość wznoszenia: 5 m/s

Maksymalna prędkość opadania: 2 m/s

Czas lotu: 20 min

Czas ładowania: 180 - 210 min

Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz

Zasięg: 30 - 100 m

Bateria: 3.7 V / 1600 mAh Li-Po

Wymiary: 305 x 67 x 320 mm

Waga: 140 g