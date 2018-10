uGo: szybki i wszędobylski samochód zdalnie sterowany

Przeszkody? Jakie przeszkody... uGo Climber nie zna takiego pojęcia. Ten elektryczny, zdalnie sterowany pojazd o wyglądzie samochodu terenowego jest w stanie wjechać niemal wszędzie.

Dzięki specjalnie skonstruowanemu zawieszeniu, uGo Climber ma być niezwykle skuteczny w trudnych warunkach. Idealnie nadaje się do rajdów offroad, a wyścigi urządzone z zastosowaniem tych pojazdów mogą być naprawdę spektakularne. Nowy produkt uGo jest dość szybki - rozpędza się do 15 km/h. Tym samym trzeba uważać, by nie opuścił zasięgu działania kontrolera, chociaż ten wcale nie jest mały, wynosi bowiem 50 metrów.

uGo Climber nie tylko wygląda jak samochód terenowy. Podobnie jak prawdziwe auta tego typu posiada napęd na cztery koła. W połączeniu z bardzo wysokim zawieszeniem daje to duże możliwości pojazdu w terenie. Bateria urządzenia wystarczy na 15 min ostrej jazdy w niemal dowolnych warunkach.

Za uGo Climber przyjdzie nam zapłacić 129 zł.