uGo Sirocco - dron dla wielbicieli podniebnych rozrywek

uGo, producent elektroniki użytkowej wprowadził do sprzedaży dron o nazwie Sirocco. Niewielkich rozmiarów urządzenie ma być niezawodne i proste w obsłudze. Jak przekonują konstruktorzy to idealny wybór dla początkujących amatorów podniebnych lotów.



Dron uGo posiada funkcję utrzymywania lotu oraz wyznaczania ścieżki po której ma się poruszać. Jest to możliwe dzięki dedykowanej aplikacji uGo dostępnej w Google Play i App Store.

Użytkownicy z pewnością docenią tryb FPV (First Person View), który pozwala sterować dronem oraz obserwować lot w czasie rzeczywistym z perspektywy pilota. Obok tego dostępne są też funkcje takie jak: powrót, automatyczny start czy automatyczne lądowanie.

Dzięki wbudowanej kamerze loty możemy nagrywać w jakości HD. Korzystając z dedykowanej aplikacji film można zapisać bezpośrednio w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, umieszczonej w dronie. Ponadto wbudowany moduł WiFi oferuje możliwość korzystania z aplikacji, ułatwiających m.in. zapis w telefonie.

Cena produktu wynosi około 299 zł.

Specyfikacja produktu:

• Wymiary po rozłożeniu: 440x440x60 mm

• Wymiary po złożeniu: 190x140x60 mm

• Prędkość maksymalna: 5 m/s

• Maksymalny czas lotu: 10-12 min

• Czas ładowania: 120 min

• Kamera: 720p WIFI

• Zasięg: 100 m