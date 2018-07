uGo Bazooka – bezprzewodowy głośnik z funkcją karaoke

Marka uGo dostarcza sprzęt zarówno do zabawy (znana jest przede wszystkim z niewielkich dronów, motorówek i samochodów RC), jak i bardziej funkcjonalne urządzenia biurowe. Podczas rozrywki z technologią na łonie natury może nam zabraknąć jednak ostatniego elementu „frajdy” - muzyki. Firma uGo rozszerzyła właśnie swoją ofertę o ciekawe głośniki bezprzewodowe.

Jedną z propozycji firmy uGo jest nowy głośnik Bazooka z serii uGo (FUN UBS-1174). Ma charakteryzować się on obsługą pamięci przenośnych i radia FM, funkcją AUX, posiada także zestaw głośnomówiący, a jego moc wyjściowa to 16 W. Dodatkową, niezwykle przydatną podczas imprez opcją głośnika UBS-1174 jest możliwość zabawy w trybie karaoke. Wyposażony w akumulator o pojemności 2 000 mAh ma zapewnić, trzy godziny słuchania muzyki. Co do gabarytów – wymiary to 17,5 cm x 35,5 cm, a waga 1,9 kilograma. UBS-1174 obsługuje karty TF Card oraz posiada port USB, który zmienia urządzenie w bank energii.

Dla mniej wymagających użytkowników, którym jednak zależy na mniejszym rozmiarze głośnika, producent uGo przygotował wariant UBS-1175, czyli Bazooka mini. Jest to znacznie mniejszy głośnik – waży niespełna pół kilograma, a jego wymiary to 9 cm x 20 cm. Pomimo niewielkiego rozmiaru zachowuje część funkcji większego odpowiednika: radia FM oraz zestawu głośnomówiącego. Pojemność akumulatora to 1 500 mAh, co przy tej konfiguracji również pozwoli na ponad trzy godziny słuchania muzyki. Oczywiście głośnik obsługuje USB, TF Card i pliki MP3. Świetnie się nada do małego plecaka lub damskiej torebki.

Ceny głośników mają wynosić odpowiednio 159 i 59 zł.

Dane techniczne modelu FUN USB-1174:

- Moc wyjściowa: 16W

- Napięcie wejściowe: 7,4 V

- Głośnik: 5.5 cala, 10 W

- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 80 dB

- Pojemność baterii: 2 000 mAh

- Czas grania: do trzech godzin

- Materiały wykorzystane przy produkcji obudowy: ABS, aluminium

- Waga: 1,9 kg

- Wymiary: 17,5 cm x 35,5 cm

- Port USB, gniazdo kart pamięci

- Funkcje dodatkowe: radio FM, AUX, zestaw głośnomówiący, karaoke

Dane techniczne modelu FUN USB-1175:

- Moc wyjściowa: 5W

- Napięcie wejściowe: 3.7 V

- Głośnik: 2.5 cala, 5 W

- Stosunek sygnału do szumu: 80 dB

- Pojemność baterii: 1 500 mAh

- Czas grania: do trzech godzin

- Materiały wykorzystane przy produkcji obudowy: ABS, aluminium

- Waga: 0,47 kg Wymiary: 9 cm x 20 cm

- Port USB, gniazdo kart pamięci

- Funkcje dodatkowe: radio FM, AUX