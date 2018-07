uGo - nowy mikrofon do karaoke

uGo, marka znana z akcesoriów elektronicznych wprowadza nowe urządzenie do swojej oferty. uGO UMK-1139 znalazł się w linii uGO Fun, skupionej na produktach do rozrywki. Nic dziwnego, jest to bowiem mikrofon przeznaczony do karaoke.

Karaoke to rozrywka, która już wiele lat temu przybyła do nas z Japonii. Publiczne śpiewanie w pubach lub specjalnych klubach najczęściej oznacza, że cały niezbędny sprzęt jest już na miejscu. Karaoke jednakże często odbywa się także podczas imprez domowych. Tam niezaprzeczalnie użytecznym urządzeniem będzie nowy model uGO UMK-1139.

Jest to mikrofon bezprzewodowy wyposażony w 3-watowy głośnik, który pozwala na odsłuch podkładu muzycznego podczas śpiewania. Poziomy głośności, tak mikrofonu jak i głośnika, są regulowane z poziomu samego urządzenia. Można także dopasować poziom echa generowanego przez urządzenie, co pozwala na tworzenie interesujących efektów.

Mikrofon bezprzewodowy uGO karaoke UMK-1139 posiada wbudowaną baterię o pojemności 2200 mAh i komunikuje się z telefonem, tabletem lub laptopem poprzez bluetooth. Producent zadbał także o efektowny wygląd, wzbogacając urządzenie o podświetlenie LED.

Za produkt przyjdzie nam zapłacić 79 zł.

Dane techniczne:

- Moc głośnika: 3W RMS

- Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz

- Stosunek sygnału do szumu: > 90 dB

- Wymiary: 80 x 80 x 245 mm

- Bateria: 2200 mAh / 3,7 V