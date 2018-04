Tt eSports Nemesis Switch - mysz dla graczy

Firma Tt eSports od pewnego czasu posiada w swojej ofercie bardzo ciekawego gryzonia o nazwie Nemesis Switch. Model ten został wyposażony w znany sensor optyczny oraz podświetlenie RGB. Poza tym jest dedykowany użytkownikom praworęcznym. Mysz jest wykonana z bardzo dobrych materiałów.



Na spodzie widzimy oczko sensora Pixart PMW-3360 o rozdzielczości 12000 DPI. Do tego mamy 12 programowalnych przycisków, z czego aż osiem jest na lewym boku myszy. Co ciekawe część możemy zdemontować. Zastosowano tutaj przełączniki Omron, które pozwalają na 50 milionów kliknięć. Oczywiście jak przystało na sprzęt gamingowy mamy tutaj podświetlenie, którym możemy zarządzać (tryb, kolor). Producent daje też możliwość tworzenia makr i profili, co zrobimy za pomocą specjalnej aplikacji.



Tt eSports Nemesis Switch podłączamy do komputera za pomocą kabla USB o długości 1,8 metra. Cena gryzonia wynosi 50 dolarów.