Trust Verto i Yvi FX– wyjątkowe urządzenia dla każdego

Dopasowanie sprzętu do własnych, indywidualnych potrzeb to podstawa. Dotyczy to zwłaszcza myszy, która powinna być naturalnym przedłużeniem ręki. Trust International, holenderski producent sprzętu komputerowego i elektronicznego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i przedstawia myszki Verto oraz Yvi FX.

Trust Verto Ergonomic Mouse

Trust Verto to mysz dla wszystkich, którzy cenią sobie innowacyjne rozwiązania. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę, jakiej nie można zaznać, korzystając ze zwykłej myszki. Naturalne ułożenie dłoni i nadgarstka zapobiega zmęczeniu nawet po kilku godzinach użytkowania. Takie rozwiązanie cenią sobie m.in. graficy i projektanci, dla których komfort pracy jest szczególnie ważny. Mysz pokryto specjalną gumową powłoką gwarantującą pewny i stabilny chwyt. Sensor optyczny oferuje kilka poziomów czułości DPI, aby każdy mógł jak najbardziej precyzyjnie sterować urządzeniem i dopasować go do swoich potrzeb. Na bocznym panelu znaleźć można wyjątkowe podświetlenie podkreślające oryginalność myszki. Verto dostępna jest w dwóch wariantach – przewodowym i bezprzewodowym. Radiowy odbiornik pozwala na pracę w zasięgu 10 metrów i uwolni biurko od niepotrzebnych kabli.

Trust Yvi FX Wireless

Bezprzewodowa mysz Trust Yvi FX łączy w sobie mobilność z precyzją i funkcjonalnością. To niewielkie urządzenie można zabrać ze sobą wszędzie. Boczne, różnokolorowe podświetlenie dodaje jej charakteru. Tworząc Yvi FX, producent postawił w dużej mierze na personalizację i dopasowanie do każdego użytkownika. Mysz jest dostępna w pięciu wariantach kolorystycznych i posiada sensor optyczny o zmiennej czułości DPI (800/1600). Produkt działa bezprzewodowo za pomocą mikro odbiornika USB o zasięgu do 8 metrów, który po skończeniu pracy można pozostawić w komputerze lub przechowywać w specjalnym schowku w myszy. Na spodzie umiejscowiono przycisk do łatwego włączania i wyłączania urządzenia, aby zabezpieczyć się przed rozładowaniem baterii w najmniej oczekiwanym momencie.