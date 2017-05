Trust prezentuje Emita USB – mikrofon studyjny dla muzyków, streamerów i youtuberów

Trust International wychodzi naprzeciw wymaganiom młodego pokolenia, skupiającego się wokół platform streamingowych oraz mediów społecznościowych. Do bogatej oferty akcesoriów komputerowych marki Trust dołączył mikrofon studyjny – Trust Emita USB, dostarczający czystego i pozbawionego szumu dźwięku.

Nowe trendy, rozwój technologii i komputerów sprawiają, że zarówno komponowanie i nagrywanie, jak i prowadzenie streamów nie są niczym skomplikowanym. Wymagany jest jednak bardzo dobry sprzęt, który nie tylko ułatwi pracę, ale sprawi, że widzowie i fani otrzymają wysoką jakość materiałów.

Trust Emita to produkt, w którym wzorce zapisu kardioidalnego zapewniają precyzyjne nagrywanie brzmień wyłącznie z przodu mikrofonu, bez dźwięków w tle. Metalowy, ciężki stojak oraz statyczny uchwyt na mikrofon, zapobiegający jakimkolwiek wibracjom gwarantują stabilną pozycję urządzenia na każdej powierzchni. W sytuacji, gdy użytkownik uderzy przypadkowo w biurko, wstrząsy zostaną wyeliminowane i tym samym zupełnie niezauważalne na nagraniu.



Mikrofon Trust został wyposażony w kabel o długości 1,8m, zakończony wtykiem USB, który można podłączyć do dowolnego PC lub laptopa. Emita posiada w zestawie pop filtr oraz wytrzymałą, aluminiową skrzynkę, pozwalającą szybko i łatwo założyć studio nagraniowe w dowolnym miejscu. Wymiary całego urządzenia wynoszą 47x160mm, pasmo przenoszenia to 18Hz-21KHz, natomiast waga mikrofonu to 300g (bez walizki). Ogólna waga całej skrzynki to ok. 2,7kg. Trust Emita będzie dostępna na europejskim rynku od czerwca 2017 roku w cenie od 119,99 Euro.