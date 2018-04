Trust Kodo i Fyber – stylowe słuchawki na miejskie wyprawy

Trust International, holenderski producent sprzętu elektronicznego przedstawia najnowszą serię słuchawek z linii produktów Trust Urban. Bezprzewodowe Kodo i świetnie prezentujące się Fyber to idealny wybór dla osób, którym zależy na wysokiej jakości dźwięku i stylowym designie. Oba modele zostały stworzone tak, by sprostać wymaganiom miejskiej dżungli. Ich użytkownicy mogą cieszyć się ulubioną muzyką w sposób komfortowy i bez uciążliwego hałasu otoczenia. Dzięki oryginalnej kolorystyce pomogą wyróżnić się w tłumie.

Wolność bez kabli

Brak zbędnych kabli sprawia, że Kodo znajdzie uznanie wśród wszystkich ceniących sobie pełną swobodę ruchów. Słuchawki łączą się bezprzewodowo z komputerami lub urządzeniami mobilnymi za pomocą technologii Bluetooth. Czyni to z nich naturalny wybór dla użytkowników smartfonów, nie mających złącza jack (jak np. nowe iPhony). Kodo bezproblemowo radzą sobie z odtwarzaniem dźwięków do 10 metrów od urządzenia, z którym zostały połączone. Wbudowana bateria pozwoli na 8 godzin nieprzerwanej pracy słuchawek. W przypadku braku możliwości lub czasu na ich ponownie naładowanie, zestaw można podłączyć w tradycyjny sposób za pomocą kabla. Nie ma potrzeby wyjmowania telefonu z kieszeni, aby zmienić piosenkę lub poziom głośności. Dzięki wygodnie umieszczonym przyciskom funkcyjnym, użytkownicy Kodo mają pełną kontrolę nad odtwarzanymi utworami. Słuchawki posiadają wbudowany mikrofon, co umożliwia prowadzenie rozmów nawet podczas biegu lub jazdy na rowerze.

Kodo to nie tylko doskonały dźwięk i możliwość bezprzewodowego słuchania muzyki. Słuchawki są bardzo komfortowe dzięki wygodnym i miękkim nausznikom. Regulowany pałąk, pozwoli idealnie dopasować je do wielkości głowy. Ich wygląd został zaprojektowany tak, aby dobrze wpisywały się w nowoczesny, miejski styl. Trust oferuje słuchawki w różnych wersjach kolorystycznych: czarnym, różowym i oliwkowym.

Stylowe i lekkie

Fybar to stylowe, miejskie słuchawki. Holenderski producent duży nacisk kładzie na wygodę użytkowania i wygląd sprzętu. Niewielki rozmiar, składana konstrukcja oraz odpinany kabel czynią z nich bardzo poręczny i praktyczny sprzęt, który z łatwością można spakować do plecaka lub torebki. Najnowszy model słuchawek firmy Trust jest dostępny w kilku modnych wersjach kolorystycznych. Pałąk i muszle zostały obite przyjemnym w dotyku materiałem, dzięki czemu zyskały oryginalny wygląd. Komfortowe poduszki nauszników umożliwiają korzystanie z nich nawet przez wiele godzin.

Do budowy sprzętu zastosowano przetworniki o średnicy 40 mm, które zapewniają wysoką jakością dźwięku, bez znaczenia na gatunek słuchanej muzyki. Produkt firmy Trust cechuje się również pasmem przenoszenie w zakresie 20-20000 Hz oraz impedancją 32 Ohm. Podobnie jak w modelu Kodo, na muszlach słuchawek Fyber umieszczono przyciski funkcyjne do kontrolowania muzyki na urządzeniach z systemem Android i iOS. Na przewodzie znajduje się wbudowano mikrofon do prowadzenia rozmów.

Trust Kodo są dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 100 złotych, z kolei Trust Fyber w cenie od 60 złotych.