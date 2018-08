Trust Hunter, Ryon JR, Goiya, Rune Illuminated – doskonałość w każdej postaci

Trust Gaming, przedstawiając swoje najnowsze produkty, po raz kolejny pokazuje, jak należy tworzyć ekwipunek graczy. Do sprzedaży trafiają plecak Hunter, krzesło Ryon Junior oraz zestawy słuchawkowe Goiya i Rune. Holenderski producent stawia nie tylko na wygodę, ale także na najlepsze materiały i wykonanie na najwyższym poziomie.

Trust GXT 1250 Hunter Gaming Backpack

Trust Hunter Gaming Backpack stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnej torby na notebooka. Posiada miękko wyściełaną komorę na laptopa o wielkości do 17,3”, a także pięć oddzielnych przegród, które pomieszczą gamingowy sprzęt. Mysz, klawiatura, słuchawki i wszystkie inne peryferia zawsze będą dobrze zabezpieczone podczas transportu. Dwie boczne kieszenie zapewnią łatwy i szybki dostęp do najpotrzebniejszych rzeczy. Dodatkowo, Hunter dobrze sprawdza się, gdy pogoda nie sprzyja – w razie deszczu wystarczy założyć na plecak specjalny, wodoodporny pokrowiec, gwarantujący maksymalną ochronę przed wodą. Wygodę i komfort podczas noszenia zapewniają nie tylko regulowana klamra piersiowa wraz z miękkimi szelkami, ale również wentylowany panel tylny. Ponadto, na plecach znalazło się miejsce na ukrytą kieszeń, w której można bezpiecznie przechować klucze, pieniądze i inne cenne przedmioty.

Trust GXT 702 Ryon Junior

Juniorskie krzesło Trust Ryon to idealny model dla młodych mistrzów esportu. Modny design i przyjemne w dotyku obszycie z wytrzymałej skóry PU sprawią, że fotel stanie się nieodłącznym partnerem w rozgrywkach. Model jest rekomendowany dla osób od 4 do 12 roku życia i wadze do 80 kg. W pełni obrotowe siedzisko i możliwość regulacji wysokości od 100 do 160 cm pozwalają na niczym nieograniczone ruchy w trakcie gry i ustalenie swojego optymalnego kąta widzenia. Krzesło wyposażono w podnośnik gazowy klasy 3, a także miękkie i wygodne podłokietniki, które pozwolą odpocząć zmęczonym ramionom. Wykorzystanie solidnej, drewnianej konstrukcji i gęstej pianki gwarantuje brak zdeformowań i odkształceń. Całość wieńczy pięcioramienna podstawa z podwójnymi kołami zapewniająca stabilność i trwałość na lata.

Trust GXT 333 Goiya

Trust GXT 333 Goiya to nowoczesny zestaw słuchawkowy do gier wyposażony w półotwarte nauszniki. Jest on w pełni kompatybilny ze wszystkimi platformami: PC, konsolami, smartfonami i tabletami. Posiada mocne, 40mm neodymowe przetworniki, dzięki którym usłyszysz nawet najmniejszy szmer i zaskoczysz swoich wrogów. Dzięki lekkiej konstrukcji i wygodnym, półotwartym muszlom GTX 333 zapewnia niezwykły komfort przez długie godziny użytkowania. Goiya wyposażono w rotacyjny mikrofon pozwalający odnieść wrażenie rozmowy ze swoimi kolegami w jednym pokoju. Doskonała jakość dźwięku pozbawi waszą komunikację wszelkich nieporozumień. Zestaw ma wbudowany pilot sterujący na plecionym kablu, oferujący pełną kontrolę nad poziomem głośności i wyciszenie mikrofonu zarówno w grze, jak i po za nią.

Trust GTX 410 Rune

Zestaw słuchawkowy GTX 410 wyposażono w potężne, 50mm neodymowe przetworniki i elastyczny mikrofon. Eleganckie wykończenie i niebieskie podświetlenie podkreślają charakter GTX 410. Wykorzystanie najwyższej klasy materiałów i nowoczesnych technologii sprawia, że Rune jest idealnym kompanem podczas długich i intensywnych sesji. Lekkość słuchawek i miękkie nauszniki nie pozwolą zmęczyć się twoim uszom, a także pomagają stłumić zakłócające odgłosy z otoczenia. Dzięki składanej konstrukcji i odłączanemu mikrofonowi można bezpiecznie przechować i przetransportować słuchawki w torbie. GTX 410 posiada 2-metrowy, pleciony nylonowy kabel, dający pełną swobodę poruszania się w trakcie gry. Przewód zawiera wbudowany pilot sterujący, by w łatwy i szybki sposób mieć dostęp do kontroli głośności i wyciszenia mikrofonu bez potrzeby korzystania z zewnętrznych programów. Regulowany mikrofon zapewnia niesamowitą jakość rozmów z drużyną – pozwala zapomnieć o jakichkolwiek zniekształceniach i cieszyć się wspaniałą rozgrywką.

Plecak Trust GXT 1250 Hunter jest dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 199,90 zł. Krzesło Trust GXT 702 Ryon Junior będzie można nabyć w cenie od 479,90 zł, słuchawki Trust GXT 333 Goiya w cenie od 199,90 zł, z kolei Trust GTX 410 Rune za 219,90 zł.