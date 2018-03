Trust Gaming prezentuje nowe gamepady – Bosi i Nomad

Trust Gaming, popularny producent peryferii komputerowych, poszerza ofertę o sprzęt dla fanów grania na padzie – GXT 590 Bosi i GXT 560 Nomad. Oba urządzenia znajdą uznanie wśród wielbicieli bijatyk, gier wyścigowych, platformowych. Dodatkowo, GXT 590 to produkt przystosowany do wszelkiego rodzaju gier mobilnych.

GXT 590 Bosi to poręczny kontroler do gry wyposażony w 13 przycisków, dwie analogowe gałki oraz pad kierunkowy w kształcie krzyżyka. Jest to interesująca propozycja dla miłośników bezprzewodowego i mobilnego grania. Kontroler łączy się z komputerami i urządzeniami opartymi na systemie Android za pomocą technologii Bluetooth. Dzięki specjalnemu, rozkładanemu uchwytowi do kontrolera można przymocować smartfon. Daje to możliwość komfortowego grania w praktycznie każdych warunkach. Zacisk bez problemu poradzi sobie z telefonami o przekątnej ekranu nie jest większej niż 6,8 cali. Bosi może pracować w dwóch trybach: X-Input oraz Direct Input. Zapewnia to pełną obsługę wszystkich gier. Dla zwiększenia realizmu gry, kontroler posiada system wibracji, który aktywuje się w momencie nagłych eksplozji, upadków, uderzeń. Pojemna bateria umożliwi nawet 30 godzin ciągłej zabawy.

GXT 560 Nomad to przewodowy kontroler o ergonomicznych kształtach. Jego boki zostały dodatkowo ogumowane, aby zapewnić pewny uchwyt nawet w momentach bardzo intensywnej rozgrywki. Urządzenie posiada 12 przycisków i podobnie jak Bosi, dwa analogowe joysticki oraz krzyżakowy pad kierunkowy. Zaawansowany system wibracji poprawi odczucia płynące z gry. Gracz poczuje w swoich dłoniach każdy cios i wybuch. GXT 560 jest w pełni kompatybilny z komputerami z Windowsem 10, 8 lub 7 oraz z konsolą PlayStation 3. Gamepad również obsługuje tryby X-Input oraz Direct Input, co gwarantuje pełne wsparcie gier. Urządzenie można podłączyć za pomocą kabla o długości 2 metrów, zakończonego złączem USB.

Trust GXT 590 Bosi jest dostępna w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 219,90 złotych, z kolei Trust GXT 560 Nomad w cenie od 129 złotych.