Trust Gaming prezentuje dwie nowe myszki optyczne – Laban i Heron

Trust International B.V., holenderski producent linii produktów Trust Gaming, poinformował o premierze dwóch nowych myszek, stworzonych z myślą o profesjonalnych graczach. Trust GXT 170 Heron oraz Trust GXT 188 Laban zostały wyposażone w niezwykle precyzyjne czujniki optyczne, wewnętrzną pamięć i zaawansowane oprogramowanie, które znacząco wpływa na komfort gracza w trakcie rozgrywki.

Myszki dopasowane do potrzeb

Nowe gryzonie holenderskiego producenta różnią się od siebie zastosowaniem. Konstrukcja GXT 188 Laban posiada chropowatą, gumowaną powierzchnię górnej części obudowy i została wyposażona w czujnik o rozdzielczości do 15 000 DPI. Laban oferuje ślizgacze z materiału UPE i 8 ergonomicznie rozmieszczonych, programowalnych przycisków, które idealnie sprawdzą się w grach typu MMO, MOBA czy RTS. Oprogramowanie firmy Trust umożliwia użytkownikom GXT 188 połączenie ciągu akcji w jedno makro, co idealnie sprawdza się m.in. w League of Legends lub World of WarCraft.

GXT 170 Heron charakteryzuje się czujnikiem o rozdzielczości do 7 000 DPI i gumowaną obudową. Do szybkiej zmiany broni, włączenia lunety lub modyfikację ustawień czułości myszki przydaje się 5 programowalnych przycisków. Heron został stworzony z myślą o graczach FPS – teflonowe, gładkie ślizgacze ułatwiają precyzyjną kontrolę myszki w takich grach jak Counter-Strike: Global Offensive i Battlefield 1.

Pamięć wewnętrzna i podświetlenie RGB

W GXT 188 Laban i GXT 170 Heron wszystkie ustawienia użytkownika można przechowywać w 5 różnych profilach w pamięci wewnętrznej myszek. Możliwość wybrania ulubionych ustawień bez konieczności instalowania osobnego oprogramowania idealnie sprawdzi się w przypadku graczy turniejowych lub uczestników imprez typu LAN-party. Dodatkowo, użytkownicy Labana i Herona mają możliwość wyboru efektów świetlnych spośród 16,8 milionów dostępnych kolorów. Sprawia to, że każdy gracz z łatwością dostosuje kolor LEDów do własnych upodobań.

Podstawowe informacje – GXT 188 Laban, sugerowana cena detaliczna 349 PLN:

- Zaawansowany technicznie, precyzyjny czujnik optyczny o rozdzielczości do 15 000 DPI

- Częstotliwość próbkowania 1000hz

- Konfigurowalne, pełne kolorowe podświetlenie LED (z efektem kolorowej fali)

- Ergonomicznie umieszczony przycisk łatwego dostępu

- Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapisanie do 5 profili

- Zaawansowane oprogramowanie do konfigurowania przycisków, makr i podświetlenia

- Wierzchnia gumowa warstwa zapewnia jeszcze lepszy chwyt

- Gładkie ślizgacze z materiału UPE

- 8 programowalnych przycisków

- 180cm gumowanego kabla zakończonego wtykiem USB

- Wymiary 128x70x39mm

- Waga 113g

Podstawowe informacje – GXT 170 Heron, sugerowana cena detaliczna 249 PLN:

- Zaawansowany czujnik optyczny o rozdzielczości 7000 DPI

- Częstotliwość próbkowania 1000hz

- Konfigurowalne, podświetlenie LED w pełnym RGB (z efektem kolorowej fali)

- Pamięć wewnętrzna (do 5 profili)

- Zaawansowane oprogramowanie do konfigurowania przycisków i makr

- Wierzchnia gumowa warstwa zapewnia jeszcze lepszy chwyt

- Gładkie, telfonowe ślizgacze

- 6 przycisków, 5 programowalnych

- 180cm gumowanego kabla zakończonego wtykiem USB

- Wymiary 128x74x41mm

- Waga 135g