Transcend prezentuje bezpieczne dyski SSD, zgodne ze standardem Opal SSC 2.0

Firma Transcend wprowadziła do oferty dwa modele nowych dysków SSD, zgodnych ze standardem Opal SSC 2.0. Nośniki te zaprojektowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa danych w zastosowaniach biznesowych.

Modele MTE662A i MTS952A to dyski wyposażone w mechanizm SED (Self-Encrypting Drives), zgodne ze standardem Opal SSC (Security Subsystem Class) 2.0. Zapewniają szyfrowanie wszystkich przechowywanych na nich danych, co eliminuje potrzebę obciążania tą operacją głównego procesora komputera. Wersja 2.0 standardu Opal SSC umożliwia scentralizowane zarządzanie procesem szyfrowania sprzętowego. Dzięki temu zagwarantowane jest między innymi, że tylko użytkownicy z odpowiednim kluczem mają prawo dostępu do dysku.

MTS952A jest dyskiem w formacie M.2, z interfejsem SATA III. Natomiast MTE662A to nośnik zgodny ze standardem NVMe 1.3, ze złączem M.2 i interfejsem PCIe Gen3 x4. W obu dyskach styki na płytce PCB pokryto niklowo-złotą powłoką Gold Finger o grubości 30 mikrometrów. Jest to rozwiązanie zwiększające odporność komponentów na wstrząsy i wibracje w zastosowaniach przemysłowych.

Zarówno model MTE662A, jak i MTS952A, wyposażony jest w zabezpieczenie Dynamic Thermal Throttling. Ma ono na celu ochronę przed przegrzaniem układu oraz pobieraniem zbyt dużej ilości energii. Krawędzie kości pamięci zainstalowanych na obu dyskach zabezpieczono specjalną żywicą epoksydową (Corner Bond), co stanowi dodatkową ochronę fizyczną nośników i zapewnia możliwość pracy w dużym zakresie temperatur (od -20°C do 75°C). Oba dyski objęte są dwuletnią gwarancją producenta.

Dodatkowe oprogramowanie

Transcend oferuje klientom biznesowym pakiet kilku aplikacji do pracy z obydwoma dyskami.

Platforma Control Center przeznaczona jest do instalacji na serwerze w firmowej sieci lokalnej albo w popularnych usługach chmurowych. Umożliwia efektywne zdalne zarządzanie infrastrukturą oraz szybkie reagowanie na pojawiające się problemy z nośnikami. Administrator może w dowolnej chwili podejrzeć ich aktualny stan, a w razie wykrycia nieprawidłowości otrzyma informację poprzez e-mail lub SMS. Dzięki centralnemu zarządzaniu możliwe jest natychmiastowe wymuszenie aktualizacji firmware’u nośników, co gwarantuje zachowanie ich najwyższej wydajności.

Dzięki TCG Opal Toolbox użytkownicy mogą sprawdzać status bezpieczeństwa dysku oraz chronić dane poprzez ustanawianie haseł i definiowanie poziomów ochrony. Aplikacja pozwala również wybrać funkcje bezpieczeństwa, w tym blokowanie, odblokowywanie i kasowanie danych.

One Touch Recovery to przeznaczone dla przedsiębiorstw oprogramowanie do szybkiego tworzenie kopii zapasowych z wybranych dysków oraz przywracania utraconych danych. Dzięki integracji z platformą Control Center, One Touch Recovery może być obsługiwany zdalnie, co pozwala firmom szybko reagować na sytuacje awaryjne.

Scope Pro zapewnia różne przydatne funkcje, w tym monitorowanie informacji o dysku i stanu parametrów S.M.A.R.T., skanowanie diagnostyczne, bezpieczne kasowanie, wskazanie stanu zużycia nośnika czy klonowanie systemu. Scope Pro nadaje się szczególnie do serwerów zainstalowanych w siedzibie przedsiębiorstw lub systemów działających w trybie offline, których praca w trybie online jest niemożliwa lub niedopuszczalna ze względu na dużą poufność danych.