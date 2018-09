Tracer Harrier, Siege, Scarab, Mecano Pro, Hellway X – rodzina GAMEZONE się powiększa

Tracer GAMEZONE to linia produktów stworzona z myślą o najbardziej wymagających graczach. Wykorzystanie najnowszych rozwiązań technologicznych i ogromne możliwości personalizacji sprawiają, że sprzęt Tracer cieszy się ogromną popularnością i zaufaniem wśród gamingowej społeczności. W związku z tak dużym zainteresowaniem, polski producent poszerzył asortyment o nowe produkty: plecak Harrier oraz zestaw, w którym znalazły się mysz z podkładką Siege oraz klawiatury Mecano Pro i Hellway X.

Plecak na notebooka 17” Tracer Harrier GAMEZONE

Tracer Harrier to nowoczesny plecak dla notebooków do 17” i najważniejszych akcesoriów. Miękko wyściełane komory, wzmocnienie wrażliwych miejsc pianką i wykorzystanie wodoodpornego materiału - to wszystko sprawia, że Harrier stanowi idealne zabezpieczenie dla całego sprzętu podczas transportu. Aby odciążyć barki i ramiona, plecak wyposażono w wygodne, regulowane paski z dwukierunkowymi suwakami. Co więcej, dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa, zamontowano dodatkowy pas biodrowy. Doświadczenie polskiego producenta w tworzeniu ekwipunku dla graczy jest widoczne nawet w najmniejszych detalach. Miejsca najbardziej narażone na przetarcia i uszkodzenia zostały wzmocnione, a konstrukcję górnej rączki usztywniono stalowym drutem. Plecak posiada wiele drobnych, lecz bardzo pojemnych kieszeni. Wszystko to sprawia, że spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Zestaw Tracer GAMEZONE Siege

Zestaw GAMEZONE Siege to idealny zakup dla osób rozpoczynających przygodę z grami komputerowymi. Pakiet składa się z myszki Siege USB i podkładki GAMEZONE o wymiarach 320X270X3. Mysz wyposażono w optyczny sensor o zmiennej, 4-stopniowej czułości, oferujący maksymalną rozdzielczość na poziomie 3200 DPI. Aby zwiększyć efektywność zarówno w pracy, jak i w grze, na obudowie zamontowano łącznie 7 programowalnych przycisków (żywotność do 10 mln klików). Siege posiada teflonowe ślizgacze, zapewniające płynny ruch i doskonałą precyzję, a dzięki kablowi w dedykowanym oplocie urządzenie będzie mogło służyć przez lata. Mysz swoim zjawiskowym podświetleniem LED wzbudzi zachwyt wśród znajomych i przyjaciół, a także godnie zaprezentuje się na każdym biurku. Całość zestawu dopełnia solidna podkładka, stanowiąca perfekcyjny „wybieg” dla gamingowego gryzonia.

Tracer GAMEZONE Scarab AVAGO5050

Tracer Scarab to kolejny członek rodziny myszy GAMEZONE. Urządzenie otrzymało niezwykle precyzyjny sensor optyczny Avago 5050 o maksymalnej rozdzielczości 4000 DPI. Scarab to gryzoń o drapieżnym kształcie, emanujący światłem LED, które przenika przez metalową siatkę, nadając mu oryginalnego charakteru. Produkt, z uwagi na kształt i wyprofilowanie, skierowany jest do osób praworęcznych. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu, zestawowi 8 ciężarków i w pełni programowalnych makr i przycisków, każdy użytkownik może dopasować go do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Urządzenia serii GAMEZONE cechują się nie tylko unikalnym designem i ogromnymi możliwościami, ale także wytrzymałością na najwyższym poziomie. Producent zapewnia żywotność przycisków aż do 10 mln klików, a zastosowany oplot na kablu skutecznie zabezpieczy go przed uszkodzeniem.

Tracer GAMEZONE Hellway X

Wybierając niezawodność i stylowe wykonanie, szczególną uwagę warto poświęcić klawiaturze gamingowej Tracer Hellway X. W urządzeniu zaimplementowano technologię anti-ghostingu, dzięki czemu nie uświadczymy już żadnych opóźnień, ponieważ wiele klawiszy może być wciśniętych i zarejestrowanych jednocześnie. Jak przystało na prawdziwy sprzęt dla graczy, Hellway X wyposażono w liczne programowalne makra i efektowne podświetlenie LED w kolorach tęczy. Klawiatura posiada także 10 multimedialnych przycisków oraz podpórkę pod nadgarstki, co w dużym stopniu wpływa na komfort użytkowania. Na spodzie znajdują się antypoślizgowe nakładki, które skutecznie zapobiegają przesuwaniu się urządzenia po biurku.

Tracer GAMEZONE Mecano Pro

Model Tracer Mecano Pro to udoskonalona wersja znanej i lubianej Tracer Mecano. Aby wzmocnić wytrzymałość, a zarazem nadać jej jeszcze bardziej profesjonalnego wyglądu, klawiaturę oparto na solidnej konstrukcji, do stworzenia której wykorzystano metalową obudowę. Przełączniki piston shaft posiadają mechanizm zbliżony do stosowanych przełączników w klawiaturach mechanicznych, co znacząco wpływa na żywotność klawiszy i czas reakcji przycisków. Barwne podświetlenie LED idealnie sprawdzi się w trakcie nocnych sesji, dopasowując się do indywidualnych preferencji użytkownika dzięki regulacji natężenia i wielu trybom do wyboru. Klawiatura posiada specjalny klawisz Win lock, który zabezpieczy rozgrywkę przed przypadkowym powrotem na pulpit i minimalizacją gry w najmniej spodziewanym momencie. Zastosowana technologia anti-ghosting umożliwia wykorzystanie wielu przycisków w jednym momencie bez obaw, że któryś nie zostanie zarejestrowany. Mecano Pro można podłączyć do swojego komputera za pomocą 1,5 metrowego kabla w oplocie, co pozwala na swobodne ułożenie klawiatury na biurku.

Plecak Tracer Harrier GAMEZONE jest dostępny w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 149 zł. Zestaw mysz z podkładką Tracer GAMEZONE Siege będzie można nabyć w cenie od 39,90 zł, a mysz Tracer GAMEZONE Scarab w cenie od 49,90 zł. Z kolei klawiatura Tracer GAMEZONE Hellway X dostępna jest od 69,99 zł, a klawiatura Tracer GAMEZONE Mecano Pro od 109 zł.