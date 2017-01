TP-Link wydłuża gwarancję na swoje produkty

Dwadzieścia lat działalności na światowych rynkach, ciągły wzrost i wytyczenie nowych kierunków rozwoju, skłoniły TP-Link do odświeżenia wizerunku. Wprowadzone zmiany to nie tylko nowe logo czy slogan, ale także cała identyfikacja marki, która coraz bardziej koncentruje się na potrzebach klientów. Potwierdzeniem tych zmian jest decyzja o wydłużeniu gwarancji na sprzedawane produkty.

Domowe urządzenia sieciowe sprzedawane w Polsce są zazwyczaj objęte dwuletnią gwarancją. To okres, podczas którego sprzęt ma działać bezbłędnie. Jeśli tak nie będzie, a szkoda nie powstała wskutek niewłaściwego użytkowania przez klienta, towar jest naprawiany na koszt producenta lub wymieniany na nowy. TP-Link wydłuża ten okres do trzech lat dla routerów, przełączników, anten oraz powerline’ów. Wydłużeniu podlegają również gwarancje na banki energii – z jednego roku na dwa lata – oraz wybrane biznesowe przełączniki i punkty dostępowe. W przypadku tych ostatnich mówimy o wydłużeniu okresu z trzech do pięciu lat, bądź z pięciu lat na dożywotnią gwarancję. Gwarancja to nie tylko wykonanie ewentualnych napraw sprzętowych, ale również wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów konfiguracyjnych.

„Zmiana długości okresu gwarancji to wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Podejmując tę decyzję zależało nam na zapewnieniu możliwości konsultacji z wykwalifikowanymi inżynierami przez nawet trzy lata”, tłumaczy Michał Chodnicki, szef działu wsparcia technicznego TP-Link Polska. „Na wprowadzenie takiej zmiany pozwolił nam jeden z najniższych wskaźników RMA (liczba zwrotów gwarancyjnych) na rynku - poniżej 1%. Dzięki temu wynikowi możemy być pewni, że sprzęt będzie działał bezbłędnie przez lata. Gdy tak się nie stanie, podejmiemy odpowiednie kroki, by klient otrzymał produkt pozbawiony wad”.

Wydłużona gwarancja obowiązuje jedynie na produkty pochodzące z polskiej dystrybucji, zakupione po 1 października 2016 roku. Z niepoprawnie działającym produktem należy zgłosić się do sprzedawcy, u którego został on zakupiony. Pełna lista urządzeń objętych wydłużoną gwarancją znajduje się na stronie: http://www.tp-link.com.pl/support/rma.