TP-Link wprowadza platformę Omada SDN oraz pierwsze kompatybilne z nią produkty

TP-Link rozbudowuje ofertę urządzeń zarządzanych centralnie poprzez chmurę, wprowadzając platformę Omada SDN, która umożliwia stworzenie wysoce skalowalnej sieci przewodowej i WiFi w pełni kontrolowanych za pomocą jednego interfejsu. Do oferty producenta trafiają także trzy nowe produkty: router VPN TL-R605, punkt dostępowy EAP230-Wall oraz kontroler sprzętowy OC300, natomiast dostępne wcześniej punkty dostępowe otrzymały aktualizację oprogramowania umożliwiającą integrację z systemem Omada SDN.

Dzięki rozwiązaniu Omada SDN administratorzy mogą w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie całą siecią, także rozproszoną pomiędzy placówkami, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Co ważne, instalatorzy mają do wyboru dwie możliwości implementacji systemu: poprzez kontroler sprzętowy, który eliminuje konieczność korzystania z komputerów i serwerów lub przez instalowane na komputerze w sieci lokalnej oprogramowanie Omada Controller. Do oferty TP-Link dołączy również kontroler Omada Cloud w modelu subskrypcyjnym, oparty całkowicie na chmurze, który nie wymaga stosowania ani kontrolera sprzętowego, ani programowego. W każdym przypadku zapewniona jest identyczna funkcjonalność, a dzięki takiemu zróżnicowaniu administrator ma wybór platformy, która najbardziej mu odpowiada.

System Omada SDN umożliwia przydzielanie administratorom różnych uprawnień. Daje to możliwość wieloosobowego oraz wielopoziomowego zarządzania siecią z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, system oddziela zasoby dotyczące zarządzania siecią od wrażliwych danych użytkowników. W efekcie ruch generowany przez nich nie jest przetwarzany w chmurze, co zapewnia lepszą ochronę ich prywatności.

Dzięki przyjaznemu graficznemu interfejsowi, a także aplikacji na urządzenia z systemem iOS oraz Android, administratorzy zyskają narzędzie do łatwego i inteligentnego monitorowania stanu sieci z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Sprawdzanie poziomu wykorzystania przepustowości i natężenia ruchu, uzyskiwanie dostępu do dzienników ze statystykami, otrzymywanie powiadomień i ostrzeżeń oraz śledzenie kluczowych dla rozwoju firmy danych nigdy nie było tak proste.

Wraz z nową platformą debiutują na rynku trzy nowe, w pełni z nią kompatybilne urządzenia. Pierwszym z nich jest gigabitowy router VPN TL-R605VPN. Został on wyposażony w pięć gigabitowych portów, z czego jeden to port WAN, jeden to port LAN, a trzy pozostałe porty mogą pełnić zarówno rolę portu WAN, jak i portu LAN. Takie rozwiązanie umożliwia użytkownikom korzystanie nawet z czterech portów WAN jednocześnie. To pomaga w odpowiedniej dystrybucji strumieni danych, uzależniając ten podział od dostępnej przepustowości na każdym z portów.

TL-R605 obsługuje IPSec/PPTP/L2TP VPN w oparciu o protokoły IPSec/SSL. Dzięki rozbudowanym możliwościom sprzętowym router ma zdolność obsługi do 20 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN, 16 połączeń L2TP oraz 16 połączeń PPTP VPN. Ponadto, dzięki funkcji VLAN 802.1Q, urządzenie daje także możliwość podzielenia sieci na segmenty, zwiększając jej bezpieczeństwo i upraszczając zarządzanie.

Kolejną nowością w ofercie TP-Link jest kompaktowy naścienny punkt dostępowy EAP230-Wall. Jego obudowa ma grubość zaledwie 11mm. Pozwala to na bezinwazyjny montaż urządzenia na ścianie, albo w standardowej puszce nad lub podtynkowej.

Zastosowana przez TP-Link technologia 802.11ac Wave2 MU-MIMO pozwala na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie, oferując łączną przepustowość do 1200Mb/s (do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz). Punkt dostępowy posiada dwa gigabitowe porty Ethernet: uplink oraz downlink. Dodatkowo, dzięki technologii Beamforming (kształtowania wiązki), połączenie z urządzeniami jest stabilne nawet w bardzo wymagających warunkach.

Instalacja i połączenie EAP230-Wall do istniejącej sieci odbywa się za pomocą jednego przewodu. Dzięki technologii PoE można zasilać oraz zintegrować urządzenie z siecią LAN. To znacznie ogranicza koszty założenia instalacji.

Ostatnią nowością w ofercie TP-Link jest kontroler Omada Cloud OC300 do centralnego zarządzania siecią złożoną z nawet 500 urządzeń serii Omada: punktów dostępowych, przełączników i routerów. Kontroler OC300 pozwala zarządzać siecią zdalnie poprzez chmurę, zarówno za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android, jak i przeglądarki WWW.

Urządzenie może być zasilane z wykorzystaniem standardu PoE 802.3af/at, co znacznie ułatwia instalację oraz obniża jej koszty. Port USB 3.0 przeznaczony jest do aktualizacji oprogramowania lub tworzenia kopii zapasowych konfiguracji sieci. Producent zadbał o jakość i trwałość konstrukcji urządzenia oraz jego obudowy. Zaawansowany, wydajny chipset pozwala na użytkowanie OC300 nawet w firmach posiadających rozbudowane, wymagające sieci.

Zarówno kontroler Omada Cloud OC300, jak i router VPN TL-R605 oraz punkt dostępowy EAP230-Wall są już dostępne w sprzedaży i zostały objęte 5-letnią gwarancją producenta. Pełna lista urządzeń kompatybilnych z platformą Omada SDN dostępna jest na stronie TP-Link.